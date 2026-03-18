Si guasta la locomotiva sul ponte, treno bloccato a Gallarate e ritardi sulla linea del Sempione
È accaduto verso l'ora di pranzo di oggi, mercoledì 18 marzo, in corrispondenza del sottopasso di via Ronchetti in centro, all'uscita della stazione verso Domodossola
Grave guasto a una locomotiva a Gallarate e va in tilt la linea del Sempione Milano-Domodossola. È accaduto verso l’ora di pranzo di oggi, mercoledì 18 marzo, sul binario all’uscita della stazione in direzione Domodossola.
La locomotiva di un treno merci, di Sbb Cargo, ha “strappato” il pantografo, l’apparato che capta la corrente elettrica dal cavo aereo a 3mila Volt. Un guasto certo non raro, ma che impone poi il ripristino con attenzione (dovendo operare vicino al cavo elettrico).
Non ci sarebbero danni alla rete elettrica. Il treno dovrà essere spostato da una locomotiva di servizio.
Trenord segnala ritardi fino a 45 minuti, “possibili variazioni di percorso e cancellazioni” sulla linea per Domodossola, che è percorsa anche da numerosi treni merci e dagli Eurocity per la Svizzera.
La locomotiva si è bloccata proprio sul ponte del sottopasso di via Ronchetti, in centro a Gallarate, e le operazioni hanno suscitato anche una certa curiosità di chi passava in zona.
Cosa ci faceva una locomotiva Diesel alla stazione di Gallarate
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