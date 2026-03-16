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Gallarate/Malpensa

Cosa ci faceva una locomotiva Diesel alla stazione di Gallarate

Alcuni lettori hanno segnalato la presenza di una strana (per i più) locomotiva a gasolio, a motore acceso ma ferma. C'era un motivo

Diesel Gallarate D445

Nelle ultime settimane alcuni lettori hanno segnalato la presenza di una strana (per i più) locomotiva a gasolio alla stazione di Gallarate, spesso con motore acceso eppure ferma.

Si tratta di una locomotiva “di soccorso” predisposta da Trenitalia per intervenire in caso di irregolarità al Frecciarossa che – solo nel weekend e nel periodo delle Olimpiadi e Paralimpiadi – collegava Malpensa a Venezia e Udine.

Sulle linee ad Alta Velocità è prevista la presenza di locomotive di soccorso lungo la rete, attrezzate per trainare i Frecciarossa o i convogli di Italo. Una grossa Diesel è ad esempio ben visibile in testa ai marciapiedi di Milano Centrale, pronta a intervenire per recuperare i Frecciarossa sulle linee – da Torino e Roma-Napoli, soprattutto – che si guastano.

Malpensa era però un capolinea anomalo e per un periodo limitato, in più si trattava di un servizio legato alle Olimpiadi  e sperimentale, su cui probabilmente si è usata una cautela aggiuntiva anche per evitare figuracce in caso di guasti. Per questo Trenitalia ha appunto distaccato una grossa D445, locomotiva da 1260 kW di potenza (oltre 1700 cv, per chi fosse ancora nostalgico dei cavalli-vapore).

Trattandosi di un mezzo con motore Diesel, da 95.700 cm3 di cilindrata, veniva acceso con anticipo rispetto all’orario di arrivo e partenza del Frecciarossa (il motore richiede un tempo relativamente ampio per scaldarsi ed erogare la massima potenza) e tenuto acceso per essere pronto a intervenire.

Il servizio Frecciarossa Malpensa-Venezia-Udine ha circolato per l’ultima volta nella giornata di domenica 15 marzo e quindi da oggi la locomotiva Diesel non sarà più a Gallarate.

Nella foto, di Alessandro Quaglia, il relativo affollamento della stazione di Gallarate, che da gennaio è anche capolinea dei treni Gallarate-Malpensa-Saronno-Milano Centrale. Gli unici che vanno a Milano senza percorrere la linea del Sempione che passa da Rho.

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Pubblicato il 16 Marzo 2026
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