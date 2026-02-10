Il Frecciarossa è tornato a Milano Malpensa

All’aeroporto di Milano Malpensa si è riaffacciato il Frecciarossa, : il 7 febbraio è stato avviato il servizio previsto per il periodo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, nei weekend dal 7 febbraio al 15 marzo 2026. Il treno ad Alta Velocità assicura una coppia di corse, da Udine e Venezia al mattino, da Malpensa a Venezia tra tarda mattinata e primo pomeriggio.

Le immagini che proponiamo sono state scattate nel primo giorno d’esercizio da Davide Bottazzi.

Il Frecciarossa torna a Malpensa dopo un precedente servizio sperimentale in anche un’altra stagione olimpica, ai tempi di Torino 2006, quando venne garantito il collegamento diretto tra l’aeroporto e il capoluogo piemontese sotto le Alpi, sfruttando un raccordo già esistente (di cui si riparla anche in questo periodo)

Un servizio che rappresenta anche un nuovo test per il servizio dell’Alta Velocità sullo scalo aeroportuale, raggiungibile tra l’altro ora su due itinerari diversi, via Saronno (Fn) o via Gallarate (Rfi, linea che sarà attivata a fine gennaio): le due linee esistenti da Milano hanno velocità limitate, ma l’aspetto interessante è la prosecuzione in servizio diretto verso altre località, giacché oggi Malpensa è collegata solo con Milano e – con servizio locale – Bellinzona.

In passato Fs aveva ipotizzato la possibilità di servizi diretti in direzione di Venezia o anche sulla dorsale verso Bologna-Firenze-Roma.

Oltre al servizio del 2006 verso Torino, l’altro precedente del Frecciarossa risale al 2010 con un servizio per Roma. Un precedente a dire il vero un po’ effimero, essendo durato un anno solo.

Un altro scatto di Davide Bottazzi su rete FerrovieNord

Il servizio viene garantito con Etr700, un tipo di treno Frecciarossa certificato per la linea di accesso FerrovieNord a Malpensa.

Gli orari del servizio Frecciarossa Malpensa-Venezia-Udine

Il treno con partenza da Malpensa Aeroporto T2 alle 11:37 arriverà a Venezia Santa Lucia alle ore 15.12, con fermate a Malpensa Aeroporto T1, Milano Centrale, Brescia, Desenzano, Verona Porta Nuova, Vicenza, Padova e Venezia Mestre.

In senso opposto il Frecciarossa in partenza da Udine alle ore 6.15 arriverà a Malpensa Aeroporto T2 alle ore 11.22, con fermate a Pordenone, Conegliano, Treviso Centrale, Venezia Mestre, Padova, Vicenza, Verona Porta Nuova, Desenzano, Brescia, Milano Centrale e Malpensa Aeroporto T1.

A partire dal 31 gennaio e fino al 16 marzo, oltre la conclusione dei Giochi, i servizi intermodali FrecciaLink “treno+bus” garantiranno poi collegamenti giornalieri con Cortina d’Ampezzo e il Cadore, Tesero e Predazzo. L’offerta verso Cortina d’Ampezzo consentirà di partire in Frecciarossa da grandi centri come Milano, Napoli, Roma, Firenze, Bologna e Padova, e proseguire da Venezia Mestre con il servizio bus. Inoltre, partendo da Roma, Firenze, Bologna e Verona e scendendo a Ora (Bolzano), sarà possibile raggiungere la Val di Fiemme con bus fino a Tesero, nuova fermata FrecciaLink, e Predazzo.