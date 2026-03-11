Si riaccendono le “Luci a Masnago”: parliamo di tattica con coach Matteo Jemoli

Dopo due settimane di pausa, in concomitanza con lo stop del campionato, torna – giovedì 12 marzo – “Luci a Masnago”, il nostro programma di approfondimento sulle vicende della Pallacanestro Varese.

L’appuntamento è su Radio Materia (QUI per collegarsi) in diretta dalle ore 14 di giovedì ma chi non la può ascoltare in tempo reale non si preoccupi: la puntata sarà disponibile dal tardo pomeriggio sottoforma di podcast, distribuita su tutte le principali piattaforme di ascolto (QUI per le puntate precedenti).

Il titolo di questo episodio, condotto come sempre dal trio “Bettoni – Brezzi – Franzetti”, sarà “Partite a scacchi”: nella vittoria della Openjobmetis a Udine (ma anche in quella di un mese fa su Brescia) si sono visti diversi accorgimenti tattici messi in campo dai biancorossi di Kastritis. Per approfondire il discorso, abbiamo invitato il principale collaboratore del coach greco, ovvero Matteo Jemoli, assistente allenatore della Pallacanestro Varese che in passato ha lavorato con Pillastrini, Recalcati, Caja e altri ancora.

Come di consueto la puntata sarà arricchita da alcune rubriche e dalle notizie di questi giorni provenienti dal mondo biancorosso. Spazio anche – se lo vorrete – ai vostri commenti che possono essere inviati sia in forma scritta sia con un vocale al numero 353-4848857 (via WhatsApp). In attesa di Luci a Masnago infine, vi consigliamo di ascoltare l’altro podcast a sfondo cestistico, la puntata di “Dal Parquet” dedicata al match tra Udine e Varese di domenica scorsa. La trovate qui sotto.