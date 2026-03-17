Sicurezza in Cattedra: a Varese il patto tra vigili del fuoco e studenti

La firma del protocollo d’intesa Sicurezza in Cattedra segna l’avvio della collaborazione tra il Comando dei Vigili del Fuoco e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese. L’incontro ufficiale è fissato per le le 9:30 di giovedì 19 marzo nella Sala Biblioteca della Prefettura, dove il prefetto Salvatore Pasquariello presiederà alla sigla dell’accordo.

L’intesa, della durata di quattro anni, nasce per «rafforzare il legame tra le istituzioni e le nuove generazioni», con la possibilità per gli studenti delle quinte superiori di seguire percorsi di cittadinanza attiva e orientamento professionale.

«La firma di oggi rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra Pubbliche Amministrazioni – dichiara il prefetto Pasquariello -. Promuovere l’incontro tra il mondo della scuola e quello del soccorso pubblico significa, oltre a favorire l’orientamento professionale, soprattutto coltivare il senso di responsabilità e di appartenenza alla comunità». Il prefetto ha inoltre ricordato che l’iniziativa segue quanto deciso durante la Conferenza Provinciale Permanente dell’11 febbraio, convocata «in seguito ai tragici fatti avvenuti a Crans-Montana nella notte di Capodanno».

Per il comando dei Vigili del Fuoco, rappresentato dall’ingegner Ciro Bolognese, l’obiettivo è far conoscere «la bellezza e l’importanza della componente volontaria del nostro Corpo». Attraverso testimonianze dirette nelle scuole, verranno illustrati i requisiti e l’iter formativo per diventare Vigili del Fuoco, «con la speranza che molti di loro scelgano di intraprendere questa nobile strada di servizio alla collettività».

Anche il dirigente dell’ufficio scolastico territoriale, Giuseppe Carcano, ha sottolineato come l’istituzione scolastica debba formare cittadini consapevoli. «Grazie a questo accordo, le ore dedicate all’orientamento si arricchiscono di contenuti di alto valore formativo» ha spiegato il dirigente, evidenziando come il contatto con i professionisti del soccorso possa ispirare i giovani verso la cultura della prevenzione e dell’impegno civile.