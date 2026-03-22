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Saronno/Tradate

Softball: due nuovi tecnici cubani per la Mkf Saronno

I neo allenatori neroazzurri, che hanno debuttato nella Coppa PreAlpi, vantano diverse esperienze in Italia

Generico 16 Mar 2026

Con l’arrivo dei tecnici cubani Ernesto Gainza Alvarez e Orlando Zamora Infante, si completa lo staff tecnico della Mkf Saronno.

I neo allenatori neroazzurri, che hanno debuttato nella Coppa PreAlpi, vantano diverse esperienze in Italia ed assieme a Maristella Perizzolo andranno a coadiuvare il lavoro del head coach Willy Pino Solano.

Ernesto Gainza Alvarez ha già allenato ad Alessandria, a Fossano ed a Mondovì, mentre Orlando Zamora Infante lo ricordiamo per la sua recente esperienza col Legnano.

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Pubblicato il 22 Marzo 2026
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