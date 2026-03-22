Softball: due nuovi tecnici cubani per la Mkf Saronno
I neo allenatori neroazzurri, che hanno debuttato nella Coppa PreAlpi, vantano diverse esperienze in Italia
Con l’arrivo dei tecnici cubani Ernesto Gainza Alvarez e Orlando Zamora Infante, si completa lo staff tecnico della Mkf Saronno.
I neo allenatori neroazzurri, che hanno debuttato nella Coppa PreAlpi, vantano diverse esperienze in Italia ed assieme a Maristella Perizzolo andranno a coadiuvare il lavoro del head coach Willy Pino Solano.
Ernesto Gainza Alvarez ha già allenato ad Alessandria, a Fossano ed a Mondovì, mentre Orlando Zamora Infante lo ricordiamo per la sua recente esperienza col Legnano.
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