Somma Lombardo celebra i 165 anni della Repubblica
Al Monumento ai Caduti in piazza Scipione a Somma Lombardo un momento di raccoglimento e la deposizione di fiori con tutte le associazioni d'arma
Somma Lombardo celebra i 165 anni della Repubblica.
Martedì prossimo, 17 marzo, alle ore 11 la cittadinanza è invitata alla celebrazione della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.
Alle ore 11 al Monumento ai Caduti in piazza Scipione a Somma Lombardo un momento di raccoglimento e la deposizione di fiori con tutte le associazioni d’arma
