Varese News

Gallarate/Malpensa

Somma Lombardo celebra i 165 anni della Repubblica

Al Monumento ai Caduti in piazza Scipione a Somma Lombardo un momento di raccoglimento e la deposizione di fiori con tutte le associazioni d'arma

Generico 09 Mar 2026
Somma Lombardo celebra i 165 anni della Repubblica.
Martedì prossimo, 17 marzo, alle ore 11 la cittadinanza è invitata alla celebrazione della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.

Alle ore 11 al Monumento ai Caduti in piazza Scipione a Somma Lombardo un momento di raccoglimento e la deposizione di fiori con tutte le associazioni d’arma

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Marzo 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.