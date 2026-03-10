Spettacolo al Campus con la School Cup, il Ferraris batte il Manzoni di un solo punto

Giornata spettacolare al centro Campus di Varese dove si è disputato il girone dei quarti di finale della Varese School Cup di pallacanestro al quale hanno preso parte quattro formazioni di altrettanti istituti scolastici. A spuntarla di strettissima misura è stato lo scientifico “Ferraris” che in finale ha avuto la meglio di un solo punto sul team del “Manzoni”.

Ma andiamo con ordine. Il Manzoni ha vinto la partita inaugurale del raggruppamento, anche questa molto equilibrata: 32-29 il finale ai danni del Don Milani di Tradate. Di poco più largo il divario del secondo match, con il Ferraris che ha superato 43-34 la Volonté di Luino.

Nel match per il terzo posto di giornata i luinesi hanno conquistato la posizione con un largo 47-29 sui tradatesi del Don Milani. Poi la finalissima in un match combattutissimo: 39-38 alla sirena conclusiva con i ragazzi del Ferraris che hanno guadagnato la semifinale della School Cup. Lo scientifico è una delle “grandi” del torneo: ha vinto le prime due edizioni e perso la finale lo scorso anno con il Daverio-Casula.

Come di consueto la giornata, oltre ai canestri, ha offerto tanto altro: dal tifo positivo messo in atto dagli studenti sugli spalti alle esibizioni delle dance crew durante le pause delle partita, un’altra caratteristica significativa del torneo scolastico provinciale organizzato da Il Basket Siamo Noi.

