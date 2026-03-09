Sta nascendo il museo digitale del canottaggio. Studenti Acof la lavoro con il Comitato Regionale

Una miniera di informazioni storiche, sociali e sportive da non disperdere, anzi da valorizzare, rendendole fruibili e capaci di raccontare una storia suggestiva e rilevante per il nostro territorio.

Il patto siglato fra gli Istituti superiori Olga Fiorini e Marco Pantani di Busto Arsizio e il Comitato regionale di Lombardia della Federazione Canottaggio punta a catalogare l’intero archivio federale, unendolo alle immagini d’epoca, ai cimeli e agli articoli del passato, per comporre un vero e proprio museo online del canottaggio regionale, che nelle terre dei laghi vanta alcune sue eccellenze.

«L’idea è nata per caso qualche tempo fa, durante un meeting a Bergamo», spiega Cinzia Ghisellini, manager di ACOF Olga Fiorini. «A cena ho conosciuto Leonardo Binda, presidente della Federcanottaggio lombarda, che mi ha parlato del suo desiderio di conservare gli antichi registri e

renderli condivisibili. Noi come scuola collaboriamo da anni con la Canottieri Monate, portiamo i ragazzi a testare questa disciplina, così ci siamo fatti avanti per dare un supporto operativo».

L’accordo è stato trovato all’istante e, con l’inizio del 2026, l’iniziativa è entrata nel vivo, coinvolgendo studenti dei due indirizzi sportivi dedicati alla memoria di Marco Pantani.

«Abbiamo preso in carico il materiale e, cominciando dai registri di un secolo fa, i nostri alunni hanno avviato le operazioni di digitalizzazione e catalogazione», illustra Filippo Cova, coordinatore del Dipartimento di scienze motorie per gli Istituti superiori Olga Fiorini e Marco Pantani.

«Assieme alla collega Irene Pellegatta che segue il museo digitale e con le responsabili dei due indirizzi sportivi, Laura Cavalleri per il liceo scientifico sportivo ed Elisa Guerra per l’istituto professionale sportivo settore servizi commerciali, abbiamo organizzato il gruppo di lavoro. Ad essere coinvolti, in questa fase, sono ragazzi di tutte le classi del quinquennio, ma l’intento è di estendere l’opportunità ad altri compagni, visto che si tratta di un lavoro poderoso e stimolante che durerà nel tempo».

Per Leonardo Binda si tratta di un’occasione straordinaria: «Come Federazione – argomenta – il trasloco dalla sede di via Piranesi a Milano ci ha fatto tornare fra le mani i cimeli e i registri che raccontano un secolo di storia. Gettare tutto quel materiale o chiuderlo in una cantina sarebbe stato un delitto, così ho cominciato a coltivare l’idea di sfruttare quel patrimonio culturale. Per fortuna ho incontrato sulla mia strada Cinzia Ghisellini e la sua ACOF e ci siamo messi al lavoro».

Il responsabile del Comitato Regionale Lombardo è entusiasta di quello che sarà: «Abbiamo appena iniziato l’archiviazione, ma già si capisce che ne uscirà una fotografia completa e interessante in cui si mescolano storia e sport. Oltre ai verbali scritti a mano, sono spuntati anche dei cimeli unici: penso a una borsa marchiata CCCP che racconta di quando ancora esisteva l’Unione Sovietica oppure a una divisa della DDR, che può spiegare ai giovani che la Germania era un tempo divisa a metà. Oggi i ragazzi si stanno occupando dei nostri registri, ma poi vogliamo coinvolgere anche le società che, negli anni, hanno prodotto pubblicazioni che potrebbero essere rilanciate nel museo digitale».

Il sogno di Binda è anche un altro: «Vorremmo un giorno poter fare un museo fisico. Abbiamo già dei contatti, i reperti legati al canottaggio non mancano, la vicinanza del mondo della scuola può essere decisiva per far vivere e prosperare anche uno spazio del genere».

Intanto il lavoro dei giovani alunni della scuola diretta da Mauro e Cinzia Ghisellini sta proseguendo spedito. Entro Pasqua si dovrebbero vedere concretamente i primi frutti, con il caricamento delle informazioni legate al periodo 1925/1945 sul sito www.enciclopediadellosport.it, attraverso la creazione di un’apposita sezione sulla storia del canottaggio in questo già ricco portale.