“Sto bene, ho la pelle dura”: il messaggio dello snowboarder di Riccardo Cardani dopo l’incidente

Riccardo Cardani, l’atleta paralimpico della Polha Varese, ha rotto il silenzio dopo la brutta caduta avvenuta durante gli allenamenti in preparazione delle Paralimpiadi. Attraverso i suoi canali social, lo snowboarder ha voluto rassicurare tifosi e amici sulle sue condizioni di salute, confermando che, nonostante il forte impatto e la perdita di conoscenza, gli accertamenti ospedalieri hanno escluso lesioni gravi.

Il messaggio dell’atleta

Il post pubblicato su Instagram trasmette un senso di sollievo dopo i «momenti di nuvola», come lui stesso li ha definiti, seguiti all’incidente in pista. Cardani ha ammesso di essere ancora dolorante, ma la tempra del campione sta già avendo la meglio sulla sfortuna.

«Ciao a tutti! Volevo rassicurarvi – le parole scritte da Riccardo Cardani – sto bene! Un po’ dolorante ma va tutto bene, dalle visite effettuate in ospedale non ci sono danni, sono stato nelle nuvole per parecchio tempo… ma per fortuna ho la pelle dura».

Fondamentale la protezione del casco

Nel suo racconto, lo sportivo ha sottolineato quanto sia stata determinante l’attrezzatura tecnica per evitare conseguenze ben peggiori. L’impatto è stato violento, tanto da rendere inutilizzabile il casco personalizzato per l’evento, ma il sistema di protezione ha svolto egregiamente il suo compito.

«Il casco – ha spiegato l’atleta della Polha – mi ha salvato la vita, purtroppo il lavoro di Dario Falzari non potrò indossarlo per questi giochi. Ora non mi rimane che riposare e recuperare le energie per la battaglia».

Verso il recupero per le gare

Cardani non perde d’occhio l’obiettivo agonistico. Nonostante lo stop forzato di queste ore e la necessità di smaltire i postumi della caduta, la determinazione resta quella di sempre. Il recupero delle energie è ora la priorità assoluta per tornare sulla neve e onorare l’impegno sportivo.

L’atleta ha concluso il suo messaggio con un motto che è un programma di vita e di sport, citando una frase che lo accompagna da sempre: «Niente fatica… niente vittoria».