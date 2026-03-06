“Sto bene, ho la pelle dura”: il messaggio dello snowboarder di Riccardo Cardani dopo l’incidente
Dopo la perdita di conoscenza in seguito a una caduta durante le prove, l'atleta della Polha Varese ha rassicurato tutti tramite i social confermando che i controlli sono negativi e che quindi potrà gareggiare: "Ora non mi rimane che riposare e recuperare le energie per la battaglia"
Riccardo Cardani, l’atleta paralimpico della Polha Varese, ha rotto il silenzio dopo la brutta caduta avvenuta durante gli allenamenti in preparazione delle Paralimpiadi. Attraverso i suoi canali social, lo snowboarder ha voluto rassicurare tifosi e amici sulle sue condizioni di salute, confermando che, nonostante il forte impatto e la perdita di conoscenza, gli accertamenti ospedalieri hanno escluso lesioni gravi.
Il messaggio dell’atleta
Il post pubblicato su Instagram trasmette un senso di sollievo dopo i «momenti di nuvola», come lui stesso li ha definiti, seguiti all’incidente in pista. Cardani ha ammesso di essere ancora dolorante, ma la tempra del campione sta già avendo la meglio sulla sfortuna.
«Ciao a tutti! Volevo rassicurarvi – le parole scritte da Riccardo Cardani – sto bene! Un po’ dolorante ma va tutto bene, dalle visite effettuate in ospedale non ci sono danni, sono stato nelle nuvole per parecchio tempo… ma per fortuna ho la pelle dura».
Incidente in prova per Riccardo Cardani, l’atleta della Polha ha perso conoscenza dopo una caduta
Fondamentale la protezione del casco
Nel suo racconto, lo sportivo ha sottolineato quanto sia stata determinante l’attrezzatura tecnica per evitare conseguenze ben peggiori. L’impatto è stato violento, tanto da rendere inutilizzabile il casco personalizzato per l’evento, ma il sistema di protezione ha svolto egregiamente il suo compito.
«Il casco – ha spiegato l’atleta della Polha – mi ha salvato la vita, purtroppo il lavoro di Dario Falzari non potrò indossarlo per questi giochi. Ora non mi rimane che riposare e recuperare le energie per la battaglia».
Verso il recupero per le gare
Cardani non perde d’occhio l’obiettivo agonistico. Nonostante lo stop forzato di queste ore e la necessità di smaltire i postumi della caduta, la determinazione resta quella di sempre. Il recupero delle energie è ora la priorità assoluta per tornare sulla neve e onorare l’impegno sportivo.
L’atleta ha concluso il suo messaggio con un motto che è un programma di vita e di sport, citando una frase che lo accompagna da sempre: «Niente fatica… niente vittoria».
Visualizza questo post su Instagram
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.