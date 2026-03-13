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Busto Arsizio/Altomilanese

Tentano la truffa coi soldi falsi: due donne denunciate a Busto Arsizio

Gli agenti della Polizia locale hanno individuato e fermato le sospettate grazie alla segnalazione di un commerciante. L'arresto mentre tentavano di allontanarsi in treno

polizia locale busto arsizio

Nella mattinata di venerdì 13 marzo, gli uomini della Polizia locale Di Busto Arsizio hanno bloccato due donne di etnia Sinti accusate di aver tentato una truffa con soldi falsi.

L’operazione è partita grazie alla segnalazione di un commerciante. Gli agenti hanno fermato le sospettate all’interno della Stazione Nord, mentre stavano cercando di lasciare il territorio comunale. Le donne sono state accompagnate al Comando dei Molini Marzoli per l’identificazione e la denuncia.

Ora le due dovranno rispondere di tentata truffa e spendita di denaro falso (le banconote fasulle sono state sequestrate). Per loro è stato inoltre predisposto il Daspo urbano, vale a dire l’ordine di allontanamento dal territorio di Busto Arsizio.

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Pubblicato il 13 Marzo 2026
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