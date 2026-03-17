“Ti amo ma non troppo”: a Materia un reading teatrale tra ironia e sguardo femminile

Un viaggio tra parole, emozioni e riletture contemporanee dei grandi personaggi femminili della tradizione letteraria. È quanto propone “Ti amo ma non troppo”, il reading teatrale in programma mercoledì 25 marzo alle ore 21 a Materia di Castronno.

Nato da un’idea di Samarate Love Books e realizzato in collaborazione con Progetto Zattera e Impronte Creative, lo spettacolo porta sul palco figure simbolo del teatro e della poesia come Giulietta, Penelope e Beatrice, reinterpretate con ironia e attraverso uno sguardo femminile attento e critico.

Già presentato in diverse occasioni, il reading si inserisce nel contesto della Festa del Teatro, con l’obiettivo di valorizzare il teatro dal vivo come risorsa culturale e sociale di grande importanza. Un’iniziativa che, oltre a celebrare la tradizione, intende offrire nuovi spunti di riflessione sul ruolo delle donne, sulla loro capacità di immaginare e costruire un futuro migliore.

Materia si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro castronno.