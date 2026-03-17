“Ti amo ma non troppo”: a Materia un reading teatrale tra ironia e sguardo femminile
Mercoledì 25 marzo alle 21 uno spettacolo ispirato a figure iconiche della letteratura per celebrare la Festa del Teatro e il valore della scena dal vivo
Un viaggio tra parole, emozioni e riletture contemporanee dei grandi personaggi femminili della tradizione letteraria. È quanto propone “Ti amo ma non troppo”, il reading teatrale in programma mercoledì 25 marzo alle ore 21 a Materia di Castronno.
Nato da un’idea di Samarate Love Books e realizzato in collaborazione con Progetto Zattera e Impronte Creative, lo spettacolo porta sul palco figure simbolo del teatro e della poesia come Giulietta, Penelope e Beatrice, reinterpretate con ironia e attraverso uno sguardo femminile attento e critico.
Già presentato in diverse occasioni, il reading si inserisce nel contesto della Festa del Teatro, con l’obiettivo di valorizzare il teatro dal vivo come risorsa culturale e sociale di grande importanza. Un’iniziativa che, oltre a celebrare la tradizione, intende offrire nuovi spunti di riflessione sul ruolo delle donne, sulla loro capacità di immaginare e costruire un futuro migliore.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Materia si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ClaudioCerfoglia su Viale Aguggiari, il Demanio mette all’asta l’ex stazione del tram: un pezzo di storia varesina in cerca di futuro
pzellner su Tra i rifiuti nel lago di Varese riemergono anche decine di vecchi sci: superlavoro dei volontari alla Darsena di Cazzago
GrandeFratello su Un nuovo parcheggio a Sant'Ambrogio di Varese: è partito l'iter per uno spazio nell'ex campo da basket
UnoAcaso su Nel giorno dell'Unità d'Italia, Varese chiede la medaglia d'oro
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Roby60 su Stefano Angei: "Non basta dire che va tutto bene, Varese ha problemi veri"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.