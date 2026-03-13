“Tinder, sessualità, relazioni”: il primo incontro del nuovo format di OfficinaC@ffè a Venegono Inferiore

All’informagiovani Officinacaffé di Venegono Inferiore, gestito dalla Cooperativa Sociale Naturart, inizia “Non siamo bruciati”: incontri mensili, da marzo a settembre, progettati dai giovani per i giovani, con l’obiettivo di creare situazioni di incontro e di dialogo attorno a temi cruciali del mondo odierno.

Incontri aperti a ragazzi e ragazze del territorio, gratuiti previa iscrizione, dove trovarsi e dibattere tra pari, con educatori del servizio e anche con esperti di diversi settori, psicologi ,medici.

Diversi i temi previsti durante l’anno; si inizia con il tema ampio delle relazioni “come sono cambiate con l’arrivo delle dating app”, ma si continuerà con la salute mentale, ma anche geopolitica, spiritualità, violenza di genere, ambiente.

L’incontro su Tinder, sessualità, relazioni

Il primo incontro è in programma il 18 marzo, si parla di “Tinder, sessualità, relazioni”, con Federica Parenti, sessuologa e psicologa. “Non restiamo in superficie. Parliamo di ciò che conta davvero” è l’invito rivolto, per un incontro che non è una lezione, ma un dialogo aperto a tutti.

Appuntamento dalle 20.30 alla sede di Officina C@ffè, Via Mauceri 28, Venegono Inferiore

Calendario e info sempre aggiornati li trovate su pagina IG di Officina C@affè.