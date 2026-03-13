Varese News

Saronno/Tradate

“Tinder, sessualità, relazioni”: il primo incontro del nuovo format di OfficinaC@ffè a Venegono Inferiore

"Non siamo bruciati" è il titolo del nuovo ciclo di incontri pensati da ragazzi e ragazze che frequentano l'Informagiovani

fuoco

All’informagiovani Officinacaffé di Venegono Inferiore, gestito dalla Cooperativa Sociale Naturart, inizia “Non siamo bruciati”: incontri mensili, da marzo a settembre, progettati dai giovani per i giovani, con l’obiettivo di creare situazioni di incontro e di dialogo attorno a temi cruciali del mondo odierno.

Incontri aperti a ragazzi e ragazze del territorio, gratuiti previa iscrizione, dove trovarsi e dibattere tra pari, con educatori del servizio e anche con esperti di diversi settori, psicologi ,medici.

Diversi i temi previsti durante l’anno; si inizia con il tema ampio delle relazioni “come sono cambiate con l’arrivo delle dating app”, ma si continuerà con la salute mentale, ma anche geopolitica, spiritualità, violenza di genere, ambiente.

L’incontro su Tinder, sessualità, relazioni

Il primo incontro è in programma il 18 marzo, si parla di “Tinder, sessualità, relazioni”, con Federica Parenti, sessuologa e psicologa. “Non restiamo in superficie. Parliamo di ciò che conta davvero” è l’invito rivolto, per un incontro che non è una lezione, ma un dialogo aperto a tutti.

Appuntamento dalle 20.30 alla sede di Officina C@ffè, Via Mauceri 28, Venegono Inferiore

Calendario e info sempre aggiornati li trovate su pagina IG di Officina C@affè.

Generico 09 Mar 2026

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Marzo 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.