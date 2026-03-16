Tradate incontra la “signora delle comete”: Amalia Ercoli Finzi racconta lo spazio al cinema Grassi

Al cinema Grassi di Tradate una sala piena nonostante la pioggia per ascoltare il racconto di una delle protagoniste della ricerca spaziale italiana. Sabato 14 marzo la professoressa Amalia Ercoli Finzi, ingegnera aerospaziale e tra le figure più autorevoli nel campo delle missioni spaziali, è stata ospite di un incontro pubblico organizzato dal Rotary Club Tradate insieme al Gruppo Astronomico Tradatese (Gat), con il patrocinio del Comune.

L’appuntamento ha richiamato persone di diverse generazioni, curiose di intraprendere un viaggio ideale nello spazio guidate dal racconto della scienziata.

Dal successo della missione Rosetta alle nuove sfide spaziali

La serata si è aperta con i saluti del presidente del Rotary Club Tradate Dario Torricelli e del presidente del G.A.T. Cesare Guaita. A introdurre l’ospite è stato Cesare Cardani, già professore del Politecnico di Milano e Past Governor del Distretto Rotary 2040.

Una volta presa la parola, la professoressa Finzi ha catturato l’attenzione del pubblico raccontando alcune tappe fondamentali della sua carriera e della storia dell’esplorazione spaziale. Tra i momenti più significativi ricordati durante l’incontro c’è la missione Rosetta, lanciata nel 2004 e conclusa nel 2016, che per la prima volta ha permesso a una sonda di orbitare e posarsi su una cometa, la 67P/Churyumov-Gerasimenko.

Uno sguardo verso Luna e Marte

Nel suo intervento la scienziata ha poi allargato lo sguardo al futuro, raccontando le prospettive delle prossime missioni spaziali e delle nuove sfide tecnologiche che riguardano in particolare la Luna e Marte.

L’incontro si è trasformato così in una testimonianza della forza della ricerca scientifica e del contributo delle donne nella scienza, con l’auspicio che sempre più giovani possano avvicinarsi a questi percorsi.

Alla serata erano presenti anche rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il vicesindaco di Tradate Franco Accordino.