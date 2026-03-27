Un espianto da record a Busto Arsizio e i 20 anni di Easyjet a Malpensa
Le notizie principali e quelle più curiose di venerdì in 10 minuti
Tra le principali notizie di venerdì l’operazione che è avvenuta con successo all’ospedale di Busto Arsizio per la prima volta in una corsa contro il tempo. Si contano ancora i danni del vento in provincia mentre la nase di Easyjet a Malpensa compie 20 anni, 110 milioni di passeggeri dopo il suo arrivo. Parliamo anche di politica varesina, weekend, di eventi a Materia.
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