Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Un espianto da record a Busto Arsizio e i 20 anni di Easyjet a Malpensa

Le notizie principali e quelle più curiose di venerdì in 10 minuti

podcast notizie varesenews


Tra le principali notizie di venerdì l’operazione che è avvenuta con successo all’ospedale di Busto Arsizio per la prima volta in una corsa contro il tempo. Si contano ancora i danni del vento in provincia  mentre la nase di Easyjet a Malpensa compie 20 anni, 110 milioni di passeggeri dopo il suo arrivo. Parliamo anche di politica varesina, weekend, di eventi a Materia.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

Un cittadino bene informato vive meglio nella propria comunità. La buona informazione ha un valore. Se pensi che VareseNews faccia una buona informazione, sostienici!

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.