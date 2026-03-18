Un mercoledì tra giovani, teatro e un museo unico nel suo genere su Radio Materia
Alle 15 vi aspettiamo in diretta coi ragazzi dell'ISIS Don Milani di Venegono, alle 16,30 spazio al teatro coi Plateali e alle 18 un giro nel museo di Frank Raes
Il mercoledì di Radio Materia è giovane, è teatrale e culturale con tre appuntamenti che spaziano in mondi diversi.
15,00 Che scuola fai?
Continua il nostro viaggio tra le scuole superiori del Varesotto e questa volta toccherà agli studenti dell’Isiss Don Milani di Venegono che si alterneranno ai microfoni di Radio Materia insieme alla nostra Alessandra Toni (leggi l’articolo).
16,30 Soci All Time
Nel nostro viaggio tra le associazioni realizzato in collaborazione con CSV Insubria oggi ospitiamo un’associazione teatrale molto nota a Varese. Saranno con Alessandro De Luca e Gianni Cioffi de I Plateali.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
L’appuntamento con le storie più curiose che vengono dalla nostra provincia lo dedichiamo a Frank Raes, curatore del Museo della tecnologia dell’Antropocene di Laveno Mombello. Un percorso tra piccole stanze dove oggetti all’apparenza misteriosi raccontano il nostro tempo, ma soprattutto il rapporto tra l’essere umano e la natura.
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