Un mercoledì tra giovani, teatro e un museo unico nel suo genere su Radio Materia

Il mercoledì di Radio Materia è giovane, è teatrale e culturale con tre appuntamenti che spaziano in mondi diversi.

15,00 Che scuola fai?

Continua il nostro viaggio tra le scuole superiori del Varesotto e questa volta toccherà agli studenti dell’Isiss Don Milani di Venegono che si alterneranno ai microfoni di Radio Materia insieme alla nostra Alessandra Toni (leggi l’articolo).

16,30 Soci All Time

Nel nostro viaggio tra le associazioni realizzato in collaborazione con CSV Insubria oggi ospitiamo un’associazione teatrale molto nota a Varese. Saranno con Alessandro De Luca e Gianni Cioffi de I Plateali.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

L’appuntamento con le storie più curiose che vengono dalla nostra provincia lo dedichiamo a Frank Raes, curatore del Museo della tecnologia dell’Antropocene di Laveno Mombello. Un percorso tra piccole stanze dove oggetti all’apparenza misteriosi raccontano il nostro tempo, ma soprattutto il rapporto tra l’essere umano e la natura.

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