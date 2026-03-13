Varese-Treviso verso il tutto esaurito. Kastritis: “Ai tifosi non posso chiedere di più”
Il coach ringrazia il popolo biancorosso («Sono ovunque, vogliamo renderli orgogliosi») ma ricorda di non sottovalutare gli ospiti: «In questo momento tutti sono pericolosi». Librizzi verso il rientro
È il vicepresidente, Paolo Perego, a “fornire” la notizia ai giornalisti pochi minuti prima della consueta intervista del venerdì a Ioannis Kastritis: Varese-Treviso (domenica 15 marzo, ore 17) si giocherà quasi certamente in una Itelyum Arena esaurita. I biglietti disponibili a due giorni e mezzo dalla palla a due sono meno di 200 (e mentre leggerete l’articolo la “riserva” si sarà ulteriormente ridotta) nonostante la società abbia ricavato alcuni posti aggiuntivi in galleria. Dal conteggio del “sold out” è ovviamente escluso il settore ospiti ma per il resto, sarà un palazzetto pieno zeppo.
«Cosa potrei chiedere di più ai nostri tifosi? – commenta Kastritis intercettato sulla questione – Ci hanno dimostrato per tutta la stagione quanto ci sostengano. Sono ovunque, anche nelle partite in trasferta, ed è fantastico che giocheremo ancora una volta in un’arena piena. E, ancora una volta, dovremo farli sentire orgogliosi del modo in cui competiamo: dovremo fare del nostro meglio per loro».
Il coach greco è cauto ma ottimista sul recupero dell’unico acciaccato, Matteo Librizzi, alle prese con una caviglia non al meglio e per questo rimasto in panchina a Udine. «Dobbiamo essere molto pazienti con Libro. È tornato e ha fatto alcuni allenamenti completi, ieri e oggi, ma d’altra parte è rimasto fuori dai giochi per un po’ di tempo nelle ultime settimane. Sappiamo quanto Matteo sia competitivo, è il nostro capitano e vuole tornare e aiutare la squadra nel miglior modo possibile. Comunque sarà della partita».
NON SOTTOVALUTARE TREVISO
Riguardo alla Nutribullet di Marcelo Nicola, Kastritis mette in guardia l’ambiente biancorosso: «Anche Treviso è molto brava a rimbalzo offensivo: i loro lunghi sono una grande minaccia e dovremmo essere molto consapevoli di questo aspetto. In attacco invece le loro guardie sono i principali decisori: ci aspettiamo una vera battaglia e dobbiamo essere pronti in tutti i ruoli. In questo momento della stagione tutti giocano per vincere e per il proprio obiettivo quindi, dobbiamo essere pronti a presentarci per una lotta corpo a corpo».
La Openjobmetis, del resto, si è già scottata contro i veneti all’andata: «A Treviso abbiamo perso, quindi la posizione di classifica non significa nulla e, inoltre, stanno giocando a un livello più alto rispetto a dove si trovano. Hanno inserito diversi giocatori, giocano meglio e più velocemente; in ogni caso poi, ogni squadra che lotta per non retrocedere è super pericolosa. Ancora una volta dipenderà da noi: dobbiamo giocare la nostra miglior partita, offrire la miglior versione della Openjobmetis. Dovremo avere questo approccio».
LUCI A MASNAGO – Ascolta la puntata della nostra trasmissione di approfondimento dedicata alla Pallacanestro Varese e andata in onda giovedì 12. Ospite speciale il vice di Kastritis, coach Matteo Jemoli. Trovi l’episodio nel box soprastante o su tutte le principali piattaforme. E ora puoi seguirci anche su Instagram (QUI). Da Luci a Masnago abbiamo tratto uno “spin off” con le storie a canestro raccontate da Matteo Bettoni: il protagonista della settimana è l’ex biancorosso Maalik Wayns.
L’ex biancorosso Maalik Wayns a capo della accademia sportiva di Wellington
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
UnoAcaso su Nel giorno dell'Unità d'Italia, Varese chiede la medaglia d'oro
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Roby60 su Stefano Angei: "Non basta dire che va tutto bene, Varese ha problemi veri"
Bruno Paolillo su Come cambia la viabilità tra Biumo e viale Belforte a Varese
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.