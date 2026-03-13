Varese-Treviso verso il tutto esaurito. Kastritis: “Ai tifosi non posso chiedere di più”

È il vicepresidente, Paolo Perego, a “fornire” la notizia ai giornalisti pochi minuti prima della consueta intervista del venerdì a Ioannis Kastritis: Varese-Treviso (domenica 15 marzo, ore 17) si giocherà quasi certamente in una Itelyum Arena esaurita. I biglietti disponibili a due giorni e mezzo dalla palla a due sono meno di 200 (e mentre leggerete l’articolo la “riserva” si sarà ulteriormente ridotta) nonostante la società abbia ricavato alcuni posti aggiuntivi in galleria. Dal conteggio del “sold out” è ovviamente escluso il settore ospiti ma per il resto, sarà un palazzetto pieno zeppo.

«Cosa potrei chiedere di più ai nostri tifosi? – commenta Kastritis intercettato sulla questione – Ci hanno dimostrato per tutta la stagione quanto ci sostengano. Sono ovunque, anche nelle partite in trasferta, ed è fantastico che giocheremo ancora una volta in un’arena piena. E, ancora una volta, dovremo farli sentire orgogliosi del modo in cui competiamo: dovremo fare del nostro meglio per loro».

Il coach greco è cauto ma ottimista sul recupero dell’unico acciaccato, Matteo Librizzi, alle prese con una caviglia non al meglio e per questo rimasto in panchina a Udine. «Dobbiamo essere molto pazienti con Libro. È tornato e ha fatto alcuni allenamenti completi, ieri e oggi, ma d’altra parte è rimasto fuori dai giochi per un po’ di tempo nelle ultime settimane. Sappiamo quanto Matteo sia competitivo, è il nostro capitano e vuole tornare e aiutare la squadra nel miglior modo possibile. Comunque sarà della partita».

NON SOTTOVALUTARE TREVISO

Riguardo alla Nutribullet di Marcelo Nicola, Kastritis mette in guardia l’ambiente biancorosso: «Anche Treviso è molto brava a rimbalzo offensivo: i loro lunghi sono una grande minaccia e dovremmo essere molto consapevoli di questo aspetto. In attacco invece le loro guardie sono i principali decisori: ci aspettiamo una vera battaglia e dobbiamo essere pronti in tutti i ruoli. In questo momento della stagione tutti giocano per vincere e per il proprio obiettivo quindi, dobbiamo essere pronti a presentarci per una lotta corpo a corpo».

La Openjobmetis, del resto, si è già scottata contro i veneti all’andata: «A Treviso abbiamo perso, quindi la posizione di classifica non significa nulla e, inoltre, stanno giocando a un livello più alto rispetto a dove si trovano. Hanno inserito diversi giocatori, giocano meglio e più velocemente; in ogni caso poi, ogni squadra che lotta per non retrocedere è super pericolosa. Ancora una volta dipenderà da noi: dobbiamo giocare la nostra miglior partita, offrire la miglior versione della Openjobmetis. Dovremo avere questo approccio».

LUCI A MASNAGO – Ascolta la puntata della nostra trasmissione di approfondimento dedicata alla Pallacanestro Varese e andata in onda giovedì 12. Ospite speciale il vice di Kastritis, coach Matteo Jemoli. Trovi l’episodio nel box soprastante o su tutte le principali piattaforme. E ora puoi seguirci anche su Instagram (QUI). Da Luci a Masnago abbiamo tratto uno “spin off” con le storie a canestro raccontate da Matteo Bettoni: il protagonista della settimana è l’ex biancorosso Maalik Wayns.