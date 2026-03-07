Varesina sconfitta in amichevole dalla Pro Sesto davanti ad Alex Del Piero

C’era uno spettatore molto speciale a Venegono Superiore per l’amichevole tra Varesina e Pro Sesto. In occasione della settimana di sosta del campionato di Serie D per il Torneo di Viareggio le squadre si sono organizzate con dei test per non perdere il ritmo. Le fenici, che a Viareggio vedranno impegnato il portiere Lorenzo Maddalon, si sono accordate per ospitare la Pro Sesto dell’ex direttore sportivo Andrea Scandola.

Tra i milanesi gioca anche Tobias Del Piero, figlio di Alessandro, e così all’Elmec Solar Stadium si è visto anche il grande Alex, che ha assistito alla partita del figlio insieme all’ex compagno di squadra Nicola Legrottaglie, ospitato dalla famiglia Di Caro.

La gara si è conclusa con un 2-0 a favore della Pro Sesto, che ha segnato nel primo tempo con Polenghi – altro ex di giornata – e nel finale di partita con Stefanoni.

Per la Varesina la ripresa del campionato non sarà come le altre del Girone B domenica 15 marzo ma verrà posticipata a mercoledì 18 marzo, quando a Venegono ci sarà il derby contro la Castellanzese.

Il tabellino

Varesina – Pro Sesto 0-2 (0-1)

Marcatori: pt 22’ Polenghi (P); st 45′ Stefanoni (P)

Varesina: Lorenzi, Miconi, Cavalli, Sainz Maza, Gulinatti, Costantino, Testa, Grieco, Tassani, Arcopinto, Baud Banaga. A disposizione: Della Cristina, Vaz, Andreoli, Sassi, Kassama, Alari, Vitiello, Manicone, Valisena, Franzoni. All: Spilli

Pro Sesto: Bongini, Santambrogio, Del Piero, Chiricallo, Polenghi, Bortolato, Samaden, Valota, Rastelli, Anghileri, Clerici. A disposizione: Lovato, Pedone, Banfi, Chillemi, Mapelli, Montesano, Stefanoni, Bonanni.

Arbitro: Emanuele de Sandre di Monza (Volpe e Daniele di Busto Arsizio)

CLASSIFICA SERIE D GIRONE B

Folgore Caratese 53; Casatese Merate, Villa Valle, Chievo Verona 43; Milan Futuro, Brusaporto 42; Leon 39; Oltrepò (-3) 37; Virtus CBG, Scanzorosciate 36; Castellanzese, Caldiero 35; Real Calepina 33; Breno 29; Varesina, Pavia 24; Sondrio 19; Vogherese (-6) 8.

