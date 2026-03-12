Ventisei defibrillatori alle forze dell’ordine di Varese: la donazione dell’associazione Lampi Blu
L'associazione varesina consegna i dispositivi salvavita a Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza. Andranno a bordo delle pattuglie operative
Questa mattina, 12 marzo 2026, nelle sale del Palazzo della Prefettura di Varese, l’associazione Lampi Blu, rappresentata dal presidente Paolo Macchi e alla presenza del Prefetto Salvatore Pasquariello, ha consegnato 26 defibrillatori semiautomatici (DAE) alle tre principali forze di polizia operative sul territorio provinciale.
Undici dispositivi sono andati alla Questura di Varese, nelle mani del Questore Carlo Mazza; altri undici al Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Colonnello Marco Gagliardo; quattro, infine, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Generale Giuseppe Coppola. Non si tratta però dell’atto finale: ulteriori DAE saranno consegnati ai Comandanti delle Polizie Locali delle principali città del territorio, portando il totale di questo primo lotto a superare le trenta unità.
I dispositivi sono stati acquistati grazie alla generosità di cittadini e imprenditori del Varesotto, che hanno risposto alle campagne di raccolta promosse dall’associazione. Una volta assegnati con appositi atti di vertice, i defibrillatori saranno installati a bordo delle pattuglie di vigilanza e pronto intervento.
Intanto, l’associazione ha già avviato corsi di formazione sull’utilizzo dei DAE e sulle manovre di primo soccorso e sta portando avanti nuove campagne per estendere la copertura anche alle Polizie Locali e al Comando dei Vigili del Fuoco.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Roby60 su Stefano Angei: "Non basta dire che va tutto bene, Varese ha problemi veri"
Bruno Paolillo su Come cambia la viabilità tra Biumo e viale Belforte a Varese
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.