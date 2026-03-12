Varese News

Ventisei defibrillatori alle forze dell’ordine di Varese: la donazione dell’associazione Lampi Blu

L'associazione varesina consegna i dispositivi salvavita a Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza. Andranno a bordo delle pattuglie operative

Questa mattina, 12 marzo 2026, nelle sale del Palazzo della Prefettura di Varese, l’associazione Lampi Blu, rappresentata dal presidente Paolo Macchi e alla presenza del Prefetto Salvatore Pasquariello, ha consegnato 26 defibrillatori semiautomatici (DAE) alle tre principali forze di polizia operative sul territorio provinciale.

Undici dispositivi sono andati alla Questura di Varese, nelle mani del Questore Carlo Mazza; altri undici al Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Colonnello Marco Gagliardo; quattro, infine, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Generale Giuseppe Coppola. Non si tratta però dell’atto finale: ulteriori DAE saranno consegnati ai Comandanti delle Polizie Locali delle principali città del territorio, portando il totale di questo primo lotto a superare le trenta unità.

I dispositivi sono stati acquistati grazie alla generosità di cittadini e imprenditori del Varesotto, che hanno risposto alle campagne di raccolta promosse dall’associazione. Una volta assegnati con appositi atti di vertice, i defibrillatori saranno installati a bordo delle pattuglie di vigilanza e pronto intervento.

Intanto, l’associazione ha già avviato corsi di formazione sull’utilizzo dei DAE e sulle manovre di primo soccorso e sta portando avanti nuove campagne per estendere la copertura anche alle Polizie Locali e al Comando dei Vigili del Fuoco.

