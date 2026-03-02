Welfare energetico locale, un progetto per “alleggerire” le bollette

Un progetto di welfare energetico locale per accompagnare i cittadini, con particolare attenzione alle persone in difficoltà economica, nella riduzione dei costi delle bollette e nel miglioramento del comfort abitativo. È il tema dell’incontro in programma mercoledì 11 marzo alle ore 21.00 a Materia, dal titolo “Welfare energetico locale? Si può fare”.

A intervenire saranno Andrea Cavalleroni e Gianluca Ruggieri, che proporranno una riflessione rivolta alla pubblica amministrazione e agli attori sociali locali. L’obiettivo è informare e accompagnare le persone nell’utilizzo degli strumenti e delle agevolazioni disponibili, così da ridurre il peso economico delle spese energetiche.

Al centro della serata un’idea di welfare territoriale capace di coniugare sostenibilità sociale ed efficienza energetica, con un’attenzione specifica a chi è maggiormente esposto alle difficoltà legate ai costi dell’energia.

Materia si trova in via confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.