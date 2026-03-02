Welfare energetico locale, un progetto per “alleggerire” le bollette
Ne parliamo mercoledì 11 marzo alle 21 a Materia con Andrea Cavalleroni e Gianluca Ruggieri. Strumenti e agevolazioni a sostegno delle persone in difficoltà economica al centro dell'incontro
Un progetto di welfare energetico locale per accompagnare i cittadini, con particolare attenzione alle persone in difficoltà economica, nella riduzione dei costi delle bollette e nel miglioramento del comfort abitativo. È il tema dell’incontro in programma mercoledì 11 marzo alle ore 21.00 a Materia, dal titolo “Welfare energetico locale? Si può fare”.
A intervenire saranno Andrea Cavalleroni e Gianluca Ruggieri, che proporranno una riflessione rivolta alla pubblica amministrazione e agli attori sociali locali. L’obiettivo è informare e accompagnare le persone nell’utilizzo degli strumenti e delle agevolazioni disponibili, così da ridurre il peso economico delle spese energetiche.
Al centro della serata un’idea di welfare territoriale capace di coniugare sostenibilità sociale ed efficienza energetica, con un’attenzione specifica a chi è maggiormente esposto alle difficoltà legate ai costi dell’energia.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Materia si trova in via confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.