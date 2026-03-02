Varese News

Varese Laghi

Eventi a Materia

Welfare energetico locale, un progetto per “alleggerire” le bollette

Ne parliamo mercoledì 11 marzo alle 21 a Materia con Andrea Cavalleroni e Gianluca Ruggieri. Strumenti e agevolazioni a sostegno delle persone in difficoltà economica al centro dell'incontro

ambiente - generico (ph. legambiente)

Un progetto di welfare energetico locale per accompagnare i cittadini, con particolare attenzione alle persone in difficoltà economica, nella riduzione dei costi delle bollette e nel miglioramento del comfort abitativo. È il tema dell’incontro in programma mercoledì 11 marzo alle ore 21.00 a Materia, dal titolo “Welfare energetico locale? Si può fare”.

A intervenire saranno Andrea Cavalleroni e Gianluca Ruggieri, che proporranno una riflessione rivolta alla pubblica amministrazione e agli attori sociali locali. L’obiettivo è informare e accompagnare le persone nell’utilizzo degli strumenti e delle agevolazioni disponibili, così da ridurre il peso economico delle spese energetiche.

Al centro della serata un’idea di welfare territoriale capace di coniugare sostenibilità sociale ed efficienza energetica, con un’attenzione specifica a chi è maggiormente esposto alle difficoltà legate ai costi dell’energia.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Materia si trova in via confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno. 

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.