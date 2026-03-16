WizzAir investe su Milano Malpensa: arriva il decimo aereo basato, con sette rotte in più

La compagnia aerea Wizz Air rafforza la propria presenza all’aeroporto di Milano Malpensa con un nuovo passo nello sviluppo della base milanese: a sei anni dalla prima mossa sullo scalo milanese, la compagnia low-cost ungherese – in collaborazione con Sea Milan Airports – ha annunciato l’assegnazione del decimo aeromobile alla base, operativo dal 25 ottobre 2026.

Si tratta di un investimento strategico che consentirà di aumentare la capacità operativa dello scalo, con circa 500mila posti sui voli aggiuntivi all’anno. L’espansione avrà ricadute anche sul territorio: sono previsti 40 nuovi posti di lavoro diretti e oltre 350 posti di lavoro indiretti.

Con questo potenziamento Malpensa si conferma la seconda base più grande di Wizz Air in Italia, con una rete di 47 rotte verso 21 paesi. L’incremento della flotta permetterà di ampliare ulteriormente la connettività da Milano grazie all’apertura di cinque nuove rotte internazionali: Dortmund (volo giornaliero dal 25 ottobre 2026), Bilbao (da quattro a cinque frequenze settimanali dall’11 maggio 2026), Cluj (martedì, giovedì, sabato e domenica dal 10 maggio), Iași (lunedì, mercoledì e venerdì dal 20 maggio) e Palma di Maiorca (giornaliero dall’11 maggio).

Accanto alle nuove destinazioni internazionali, la compagnia punta anche a rafforzare il network nazionale, migliorando i collegamenti tra Nord e Sud Italia. Wizz Air introdurrà infatti due nuove rotte domestiche verso Napoli e Palermo. Il collegamento con Napoli verrà inoltre potenziato: dal 1° settembre i voli passeranno da una frequenza giornaliera a due al giorno, in risposta alla forte domanda tra le due città. Dalla prossima stagione estiva saranno inoltre operati fino a 22 voli settimanali verso Catania e fino a 7 verso Lampedusa, offrendo maggiore flessibilità ai passeggeri.

Il piano di sviluppo prevede anche l’aumento della capacità su alcune delle rotte internazionali più richieste da Milano, tra cui Corfù, Heraklion, Tirana, Valencia e Varsavia. Complessivamente nel 2026 Wizz Air prevede di offrire quasi 5,5 milioni di posti, con un aumento di circa il 19,5% rispetto al 2025. Dall’inizio delle operazioni a Malpensa la compagnia ha trasportato oltre 18,2 milioni di passeggeri da e per lo scalo milanese.

«Milano continua a svolgere un ruolo fondamentale nella nostra crescita in Italia e in tutta Europa. L’aggiunta del nostro decimo aeromobile a Malpensa è una pietra miliare importante nello sviluppo della nostra base – spiega Ian Malin, Chief Commercial Officer di Wizz Air – e conferma il nostro impegno a lungo termine».

L’obiettivo della compagnia è continuare a crescere sul corto e medio raggio, ampliando il numero di destinazioni e rendendo il viaggio più accessibile. «Espandendo il network con nuove destinazioni internazionali, rafforzando i collegamenti nazionali e aumentando la capacità sulle rotte ad alta domanda, rendiamo il viaggio ancora più accessibile per i passeggeri del Nord Italia», aggiunge Malin, sottolineando anche la collaborazione con Sea Milan Airports per sostenere turismo, viaggi d’affari ed economia locale.

Soddisfazione anche da parte della società di gestione aeroportuale. «Accogliamo con soddisfazione questo annuncio – sottolinea Aldo Schmid, Head of Aviation Business Development di Sea Milan Airports – questo ulteriore investimento conferma la fiducia della compagnia nello sviluppo di Malpensa, gateway strategico per la connettività internazionale del Nord Italia».

Secondo Sea, l’espansione contribuirà ad ampliare le opportunità di viaggio e a sostenere la crescita del traffico e del turismo. L’annuncio arriva mentre lo scalo si prepara alla stagione estiva con un ampliamento dell’offerta: Malpensa ha registrato un aumento del 9% dei passeggeri nel 2025 e per il 2026 è prevista una crescita della capacità attorno al 6%, che sale all’8% nei voli di lungo raggio, un andamento che colloca l’aeroporto tra i primi cinque in Europa per tasso di crescita.