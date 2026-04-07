A Villa Truffini si parla di emergenza abitativa con le Acli di Tradate e don Matteo Rivolta

Giovedì 9 aprile il secondo appuntamento del ciclo promosso in occasione dell’80esimo anniversario del Circolo Acli di Tradate. Al centro della serata il tema dell’emergenza abitativa tra difficoltà crescenti e nuove forme di fragilità sociale

Secondo appuntamento a Tradate con il ciclo di incontri dedicati alle nuove povertà promosso dalle Acli. Giovedì 9 aprile alle 20.45 a Villa Truffini, si parlerà di emergenza abitativa, uno dei temi più attuali e complessi anche sul territorio.

La serata vedrà come relatore don Matteo Rivolta, cappellano del carcere di Varese e responsabile della Caritas per la Zona Pastorale di Varese, che porterà la propria esperienza diretta a contatto con situazioni di fragilità.

Al centro dell’incontro ci sarà il tema della casa, sempre più difficile da sostenere per molte persone e famiglie, tra aumento dei costi e condizioni di precarietà.

L’iniziativa rientra nel percorso “Le povertà moderne. Riscoprire le radici delle Acli”, promosso dal Circolo Acli di Tradate in collaborazione con la zona Acli locale.

Si tratta del secondo appuntamento di un ciclo di tre incontri pensati per approfondire le diverse forme di fragilità contemporanea, alla luce anche dei cambiamenti sociali ed economici degli ultimi anni.

L’incontro è aperto al pubblico con ingresso libero e si inserisce nelle iniziative per l’80esimo anniversario del Circolo Acli “Mario Rimoldi” di Tradate.

Un’occasione per riflettere su un tema concreto e vicino alla vita quotidiana, attraverso il contributo di chi opera ogni giorno sul campo.