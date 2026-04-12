Alfieri a Budapest: «Affluenza alta e clima regolare nei seggi»

Il senatore del Partito democratico Alessandro Alfieri è impegnato a Budapest nel monitoraggio dei seggi elettorali, con l’obiettivo di verificare il corretto svolgimento delle procedure di voto e il rispetto della normalità anche all’esterno delle sezioni.

«Dalle 5.30 siamo nei seggi della capitale ungherese – racconta – per controllare che tutto si svolga regolarmente. Al momento non si segnalano particolari criticità».

Un lavoro che proseguirà anche nelle prossime ore, con sopralluoghi previsti in piccoli comuni fuori Budapest, per avere un quadro il più possibile completo della situazione.

Il dato che emerge con forza è quello dell’affluenza che èmolto alta fin dalle prime ore della giornata. In diversi seggi, già intorno alle 13, si era superata la soglia del 50% dei votanti, un livello nettamente superiore rispetto alle precedenti tornate elettorali. Il precedente record risale al 2002, quando votò il 70,5% degli aventi diritto. Secondo Alfieri, si tratta di un segnale politico significativo: «È evidente che qualcosa sta succedendo. La polarizzazione è stata molto marcata: da un lato il sistema di potere del governo guidato da Viktor Orbán e il radicamento di Fidesz soprattutto nei centri medio-piccoli, dall’altro una forte mobilitazione dell’opposizione, trainata in particolare dai più giovani».

Una partecipazione così elevata, sottolinea il senatore, si registra spesso nei momenti in cui cresce la domanda di cambiamento. Per ora, però, dal punto di vista delle operazioni di voto, il quadro resta tranquillo: seggi regolari, afflusso sostenuto e nessuna anomalia rilevante. In attesa dei risultati, l’attenzione resta alta.