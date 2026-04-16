Giovane talento e figlia d’arte: la Uyba piazza il colpo Leana Grozer

La UYBA ha ufficializzato l’ingaggio di Leana Grozer per la stagione agonistica 2026/2027. La schiacciatrice tedesca, classe 2007, arriva nel campionato italiano dopo l’esperienza in Bundesliga con l’SSC Palmberg Schwerin, club con il quale ha vinto il titolo nazionale nella stagione 24/25 e raggiunto le semifinali in quella successiva, debuttando inoltre in CEV Champions League.

Il profilo tecnico e la carriera

Alta 186 cm, Grozer ha iniziato il suo percorso professionistico nel 2022 con il BSP MTV Stuttgart prima del trasferimento allo Schwerin. Nonostante la giovane età, vanta già presenze costanti nella nazionale maggiore della Germania, con cui ha esordito a 16 anni nella Volleyball Nations League 2023, oltre alla partecipazione ai Mondiali U19 del 2025.

Nell’ultima stagione in Germania, l’atleta si è distinta come principale riferimento offensivo della sua squadra, ottenendo tre premi di MVP e posizionandosi tra le migliori realizzatrici della competizione europea. La giocatrice è figlia d’arte: il padre è Georg Grozer, opposto di fama internazionale, mentre il legame con Busto Arsizio è mediato da Helena Havelkova, ex capitana della UYBA e attuale moglie del padre.

Le dichiarazioni della società

Il presidente della UYBA, Andrea Saini, ha commentato così l’operazione di mercato: «Leana è un talento straordinario, ma ciò che ci ha colpito ancora di più è la sua mentalità e la cultura sportiva da cui proviene. Arriva da una famiglia che ha fatto la storia della pallavolo: suo padre Georg è un campione assoluto e Helena rappresenta un pezzo importante della storia della nostra società, un’icona delle vittorie del 2012 che tutti qui ricordano con affetto e orgoglio. Questo legame rende il suo arrivo ancora più speciale. Siamo convinti che Leana abbia tutte le qualità per diventare una protagonista con la nostra maglia e siamo felici che abbia scelto Busto Arsizio per crescere e affermarsi».

Le prime parole di Leana Grozer

La nuova schiacciatrice biancorossa ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ad accettare l’offerta della società bustocca: «Le mie prime sensazioni riguardo questo importante passo – le parole di Leana Grozer – sono di grande entusiasmo per l’opportunità che mi si presenta e, in generale, per il campionato, per le persone e per l’idea di uscire dalla mia zona di comfort. Penso che sarà davvero emozionante. Ovviamente, ho parlato molto con mio padre, Helena, e anche con mia madre, e alla fine ho avuto un’ottima impressione del club e del piano che hanno per aiutarmi a migliorare, sia dentro che fuori dal campo. Mi piace molto, ecco perché ho scelto Busto. Il campionato italiano è sicuramente uno dei migliori, se non il migliore, al mondo. Ci sono molti giocatori di alto livello e seguo molto la pallavolo italiana. Ho già visto alcune partite di Busto per capire come si svolge il gioco, e ovviamente mi ha incuriosito. Quindi, i miei obiettivi per la prossima stagione sono imparare il più possibile, cercare di aiutare la squadra al meglio e lavorare sodo su me stessa, tecnicamente e fisicamente, per crescere come persona e come giocatrice».

L’atleta ha poi aggiunto alcune considerazioni sui propri modelli di riferimento: «La mia fonte di ispirazione? Ovviamente, mio padre. Lui è il mio idolo per tutto quello che fa, e anche per la persona che è, è un uomo da cui si può davvero imparare molto. Quindi, fin da quando ero bambina, è il mio eroe. Nella pallavolo femminile, mi piace molto guardare Gabi perché è una giocatrice che si assume le proprie responsabilità ed è anche molto abile in tutti gli aspetti del gioco. È davvero divertente e bello vederla giocare. Io dentro e fuori dal campo? Sono una giocatrice che dà tutto dentro e fuori dal campo, che trasmette molta energia alle compagne di squadra e porta buone vibrazioni in campo. Fuori dal campo, sono una persona a cui piace passare del tempo con amici e familiari e sono sempre pronta per un programma improvvisato».