Ecco Matilde Munarini: un talento azzurro al centro per la Uyba

La UYBA Volley Busto Arsizio continua a dare forma al proprio roster per la stagione 2026/27, puntando con decisione sulla linea verde e sulla qualità. La società biancorossa ha ufficializzato l’ingaggio di Matilde Munarini, centrale vicentina classe 2004, reduce da una stagione trionfale con la maglia dell’Imoco Conegliano, dove ha arricchito il proprio palmarès con la vittoria del campionato italiano e della Coppa Italia.

Un talento cresciuto nella scuola veneta

Munarini, 187 centimetri di altezza, è un prodotto del vivaio di Conegliano, considerata tra i profili più interessanti usciti dalla cantera veneta negli ultimi anni. Il suo arrivo a Busto Arsizio mette a disposizione di coach Barbolini una giocatrice di prospettiva che va a rinforzare un reparto centrali già competitivo, dove figurano la confermata Alice Torcolacci e il nuovo acquisto Dalila Marchesini.

La nuova giocatrice biancorossa non troverà un ambiente del tutto estraneo. A Busto Arsizio riabbraccerà infatti diverse compagne con cui ha già condiviso il campo in passato. Con Marchesini e Francesca Parlangeli ha giocato all’Esperia Cremona in Serie A2 nella stagione 2024/25, mentre con Torcolacci ha condiviso l’esperienza a Brescia, sempre in categoria cadetta, nell’annata 2022/23.

Il percorso in Nazionale e l’esordio con Velasco

Nonostante la giovane età, il curriculum di Munarini è già di alto livello, specialmente in ambito internazionale con le selezioni giovanili. Nel suo bacheca spiccano l’oro all’European Youth Olympic Festival 2022, l’oro all’Europeo Under 19 nel 2023 e il successo ai Campionati Universitari del 2025. Proprio l’anno scorso è arrivato il salto nella nazionale maggiore sotto la guida di Julio Velasco.

Il debutto in azzurro è avvenuto proprio in questi giorni di maggio, nell’amichevole vinta dall’Italia contro la Germania a Novara. In quell’occasione, la nuova centrale della UYBA si è messa subito in mostra venendo nominata MVP dell’incontro, a dimostrazione di una maturità tecnica ormai pronta per i palcoscenici più prestigiosi della Serie A1.

Le voci dei protagonisti

Il presidente della UYBA, Andrea Saini, ha espresso grande soddisfazione per l’esito della trattativa: «Siamo molto felici di dare il benvenuto a Matilde – il commento del numero uno biancorosso –. È un’altra giocatrice giovane che si unisce al nostro roster, ma con un percorso già molto significativo alle spalle, sia nei club sia con le nazionali giovanili. Arriva da una importante gavetta in serie A2 e da una realtà vincente come Conegliano, portando con sé entusiasmo, qualità e grande voglia di crescere. Crediamo che possa inserirsi molto bene nel progetto tecnico di coach Barbolini e rappresentare un tassello importante per il futuro della UYBA».

Anche la giocatrice ha manifestato la sua carica per questa nuova sfida professionale: «Sono davvero contenta di iniziare questa nuova avventura con la UYBA – le prime parole di Matilde Munarini –. Per me è una grande opportunità: arrivo in una società importante, con una storia speciale e un pubblico molto caldo. Porto con me le esperienza in serie A2 e l’ultima grande annata con Conegliano, in cui ho potuto giocare e confrontarmi quotidianamente con grandissime campionesse. Conosco già alcune compagne e questo mi aiuterà sicuramente nell’inserimento. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro, dare il massimo ogni giorno e contribuire agli obiettivi della squadra».