Varese News

Sport

Un talento al centro: la Uyba punta su Dalila Marchesini

Classe 2006, varesina, nel 2025 è stata campione del Mondo Under 20 e sta partecipando allo stage con la nazionale di Julio Velasco. Le prime parole: "Sono davvero felice di entrare a far parte della UYBA"

dalila marchesini uyba volley

La Uyba guarda al futuro e ufficializza l’ingaggio di Dalila Marchesini, centrale varesina classe 2006. Alta 185 centimetri, Marchesini arriva alla corte di coach Enrico Barbolini dopo un’ultima stagione da protagonista in Serie A2 e i successi internazionali con le maglie delle nazionali giovanili azzurre.

Una carriera in ascesa tra club e nazionale

Reduce dall’esperienza con la Tenaglia Abruzzo Altino Volley, la centrale lombarda ha costruito il proprio percorso con costanza e crescita continua. Nel 2023-2024 ha giocato in Serie B1 con Imoco Volley San Donà, mentre nella stagione 2024-2025 ha militato in Serie A2 con U.S. Esperia Cremona. Un percorso che testimonia un’evoluzione tecnica significativa, culminata in un’ultima stagione di altissimo livello.

I numeri dell’ultimo campionato parlano chiaro: 239 punti realizzati in 26 partite con Altino, con un eccellente 48,2% in attacco. A questi si aggiungono ben 62 muri (2,38 a partita) e 19 ace, dati che confermano la sua efficacia sia in fase offensiva che a muro.

I successi azzurri e la chiamata di Velasco

Marchesini può vantare anche una carriera importante con le nazionali giovanili italiane: medaglia d’argento al Campionato Europeo U16 2021, oro al Campionato Europeo U17 2022 e ancora oro alla Coppa del Mondo U21 2025. Proprio nella rassegna mondiale è stata inoltre premiata come miglior centrale del torneo, a conferma del suo valore anche a livello internazionale. Recentemente, Dalila ha ricevuto la chiamata di coach Julio Velasco per le prime settimane di allenamento con la nazionale azzurra in corso di svolgimento a Milano.

Dotata di grandi qualità fisiche e tecniche, Marchesini rappresenta uno dei profili più interessanti della nuova generazione: una giocatrice moderna, dinamica e con ampi margini di crescita, pronta a confrontarsi con il massimo livello della Serie A1.

Le parole della società e della giocatrice

Il presidente Andrea Saini ha accolto con entusiasmo il nuovo innesto: «Dalila è un investimento importante – il commento del presidente Andrea Saini – per il presente e soprattutto per il futuro della nostra società. È una giocatrice giovane ma già con esperienze significative e numeri di grande valore. Siamo convinti che nel nostro ambiente potrà crescere ulteriormente e diventare un punto di riferimento».

Non nasconde l’emozione la nuova centrale biancorossa: «Sono davvero felice di entrare a far parte della UYBA – le prime parole di Dalila Marchesini –. È una società storica e ambiziosa, e per me rappresenta una grande opportunità. La chiamata in azzurro da parte di Julio Velasco mi ha riempito di orgoglio e mi aiuterà ad arrivare ancora più pronta al mio primo anno in Serie A1. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con coach Barbolini e le mie nuove compagne per dare il massimo e continuare a migliorare».

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.