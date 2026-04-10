“La posizione Tari è irregolare”. La truffa viaggia per sms
Lo stanno segnalando molti lettori, ma anche i sindaci e le aziende che forniscono servizio di igiene urbana
«Molti utenti stanno ricevendo questo Sms che è falso».
Lo stanno segnalando molti sindaci e le stesse aziende (quelle vere) che forniscono servizio di igiene urbana. E lo ribadiscono anche diversi lettori di Varesenews.
Il meccanismo è semplice: arriva un Sms da n numero sconosciuto, c’è la richiesta di “tempestivo contatto” a un altro numero di telefono. Ed è, appunto, una truffa.
Le segnalazioni arrivano come detto anche da tanti sindaci, da Cassano Magnago a Oleggio in Piemonte di là del Ticino, tanto per citare due primi cittadini che si sono attivati.
I sindaci e le aziende specificano sempre che i messaggi Sms o Whatsapp non sono utilizzati come canale di comunicazione.
Chi volesse una rassicurazione può rivolgersi ai canali tradizionali, mail e numeri verdi, che si trovano sui siti dei vari gestori (Agesp, Coinger, Sieco, Econord, Aemme Linea Ambiente, Sangalli e così via)
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.