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Busto Arsizio/Altomilanese

“La posizione Tari è irregolare”. La truffa viaggia per sms

Lo stanno segnalando molti lettori, ma anche i sindaci e le aziende che forniscono servizio di igiene urbana

truffa tari

«Molti utenti stanno ricevendo questo Sms che è falso».
Lo stanno segnalando molti sindaci e le stesse aziende (quelle vere) che forniscono servizio di igiene urbana. E lo ribadiscono anche diversi lettori di Varesenews.

Il meccanismo è semplice: arriva un Sms da n numero sconosciuto, c’è la richiesta di “tempestivo contatto” a un altro numero di telefono. Ed è, appunto, una truffa.

Le segnalazioni arrivano come detto anche da tanti sindaci, da Cassano Magnago a Oleggio in Piemonte di là del Ticino, tanto per citare due primi cittadini che si sono attivati.
I sindaci e le aziende specificano sempre che i messaggi Sms o Whatsapp non sono utilizzati come canale di comunicazione.

Chi volesse una rassicurazione può rivolgersi ai canali tradizionali, mail e numeri verdi, che si trovano sui siti dei vari gestori (Agesp, Coinger, Sieco, Econord, Aemme Linea Ambiente, Sangalli e così via)

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Pubblicato il 10 Aprile 2026
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