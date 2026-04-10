“La posizione Tari è irregolare”. La truffa viaggia per sms

«Molti utenti stanno ricevendo questo Sms che è falso».

Lo stanno segnalando molti sindaci e le stesse aziende (quelle vere) che forniscono servizio di igiene urbana. E lo ribadiscono anche diversi lettori di Varesenews.

Il meccanismo è semplice: arriva un Sms da n numero sconosciuto, c’è la richiesta di “tempestivo contatto” a un altro numero di telefono. Ed è, appunto, una truffa.

Le segnalazioni arrivano come detto anche da tanti sindaci, da Cassano Magnago a Oleggio in Piemonte di là del Ticino, tanto per citare due primi cittadini che si sono attivati.

I sindaci e le aziende specificano sempre che i messaggi Sms o Whatsapp non sono utilizzati come canale di comunicazione.

Chi volesse una rassicurazione può rivolgersi ai canali tradizionali, mail e numeri verdi, che si trovano sui siti dei vari gestori (Agesp, Coinger, Sieco, Econord, Aemme Linea Ambiente, Sangalli e così via)