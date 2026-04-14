Varese News

Salute

Moda solidale e second hand: domenica a Comerio uno stand per aiutare i neonati dell’ospedale del Ponte

Domenica 19 aprile al Creanza Vintage Market, presso Opera Village, lo stand di abiti usati. Il ricavato della vendita per sostenere il progetto di Musicoterapia nelle terapia intensiva neonatale del Del Ponte

giornata bambini prematuri onda tincontro del ponte

Una campagna di raccolta abiti trasformata in un gesto concreto di solidarietà. È questo il cuore del progetto nato dalla collaborazione tra il negozio di abbigliamento Too Sisters di Varese e Tincontro Odv, che domenica 19 aprile approda al Creanza Vintage Market, presso Opera Village (ex sede Whirlpool) a Comerio, dalle 10 alle 19.

Come è nato il progetto

Tra il 24 e il 28 marzo, il negozio ha promosso una campagna di ritiro abiti in ottimo stato, restituendo a chi li portava un voucher. La risposta della cittadinanza è stata generosa: tanti i capi raccolti, alcuni ancora con il cartellino, molti di marca, insieme ad accessori come borse e scarpe.

A chi va il ricavato

L’intero ricavato della giornata sosterrà Tincontro Odv e il suo progetto di punta: la Musicoterapia in reparto presso la Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale del Ponte, condotta dalla Dott.ssa Barbara Sgobbi. Un progetto che da anni accompagna i piccoli pazienti e le loro famiglie nei momenti più delicati.

L’evento assume un significato ancora più speciale perché si colloca a conclusione della World Music Therapy Week (10-15 aprile), la settimana internazionale dedicata alla musicoterapia.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.