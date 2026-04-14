Moda solidale e second hand: domenica a Comerio uno stand per aiutare i neonati dell’ospedale del Ponte
Domenica 19 aprile al Creanza Vintage Market, presso Opera Village, lo stand di abiti usati. Il ricavato della vendita per sostenere il progetto di Musicoterapia nelle terapia intensiva neonatale del Del Ponte
Una campagna di raccolta abiti trasformata in un gesto concreto di solidarietà. È questo il cuore del progetto nato dalla collaborazione tra il negozio di abbigliamento Too Sisters di Varese e Tincontro Odv, che domenica 19 aprile approda al Creanza Vintage Market, presso Opera Village (ex sede Whirlpool) a Comerio, dalle 10 alle 19.
Come è nato il progetto
Tra il 24 e il 28 marzo, il negozio ha promosso una campagna di ritiro abiti in ottimo stato, restituendo a chi li portava un voucher. La risposta della cittadinanza è stata generosa: tanti i capi raccolti, alcuni ancora con il cartellino, molti di marca, insieme ad accessori come borse e scarpe.
A chi va il ricavato
L’intero ricavato della giornata sosterrà Tincontro Odv e il suo progetto di punta: la Musicoterapia in reparto presso la Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale del Ponte, condotta dalla Dott.ssa Barbara Sgobbi. Un progetto che da anni accompagna i piccoli pazienti e le loro famiglie nei momenti più delicati.
L’evento assume un significato ancora più speciale perché si colloca a conclusione della World Music Therapy Week (10-15 aprile), la settimana internazionale dedicata alla musicoterapia.
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