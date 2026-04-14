Moda solidale e second hand: domenica a Comerio uno stand per aiutare i neonati dell’ospedale del Ponte

Una campagna di raccolta abiti trasformata in un gesto concreto di solidarietà. È questo il cuore del progetto nato dalla collaborazione tra il negozio di abbigliamento Too Sisters di Varese e Tincontro Odv, che domenica 19 aprile approda al Creanza Vintage Market, presso Opera Village (ex sede Whirlpool) a Comerio, dalle 10 alle 19.

Come è nato il progetto

Tra il 24 e il 28 marzo, il negozio ha promosso una campagna di ritiro abiti in ottimo stato, restituendo a chi li portava un voucher. La risposta della cittadinanza è stata generosa: tanti i capi raccolti, alcuni ancora con il cartellino, molti di marca, insieme ad accessori come borse e scarpe.

A chi va il ricavato

L’intero ricavato della giornata sosterrà Tincontro Odv e il suo progetto di punta: la Musicoterapia in reparto presso la Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale del Ponte, condotta dalla Dott.ssa Barbara Sgobbi. Un progetto che da anni accompagna i piccoli pazienti e le loro famiglie nei momenti più delicati.

L’evento assume un significato ancora più speciale perché si colloca a conclusione della World Music Therapy Week (10-15 aprile), la settimana internazionale dedicata alla musicoterapia.