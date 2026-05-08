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Gallarate/Malpensa

A Cassano Magnago un incontro sulla Casa della Comunità

È promosso dalle Acli cittadine per far conoscere la realtà cassanese, in dialogo con i responsabili dell'Asst Valle Olona. Appuntamento al circolo Acli

Casa comunità Cassano Magnago

Un’occasione per fare il punto sull’evoluzione della Casa della Comunità di Cassano Magnago e sul ruolo dei servizi territoriali sanitari. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico in programma giovedì 14 maggio 2026 alle 20.45 al Circolo Acli di via XXIV Maggio 1 a Cassano.

La serata, dal titolo “La Casa della Comunità di Cassano Magnago dal 2022 ad oggi”, vedrà la partecipazione di rappresentanti di ASST Valle Olona e professionisti impegnati nella gestione e nello sviluppo della rete sanitaria territoriale. L’iniziativa è organizzata con la collaborazione del Circolo Acli “Mario Rimoldi” ed è a ingresso libero e gratuito.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del direttore socio sanitario di ASST Valle Olona, John Tremamondo. Seguirà l’intervento della dottoressa Maria Scaccia, facilitatore dei processi territoriali di ASST Valle Olona, che approfondirà “L’assetto organizzativo del Polo Territoriale nel contesto del Decreto Ministeriale 77/2022: struttura, ruoli e prospettive di sviluppo”.

Il direttore del Distretto di Gallarate Claudio Iametti presenterà invece un aggiornamento sul percorso di crescita della Casa della Comunità di Cassano Magnago, mentre la coordinatrice del Distretto di Gallarate Monia Bandera parlerà del ruolo dei professionisti sanitari e dei servizi territoriali all’interno della struttura.

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Pubblicato il 08 Maggio 2026
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