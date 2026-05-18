A Laveno Mombello il confronto tra candidati sindaco, ecco il video della serata
La serata organizzata dall'Associazione Mombello Viva ha visto un'ottima partecipazione: qui il video su Youtube per rivedere l'evento
È entrata nel vivo la campagna elettorale a Laveno Mombello con il confronto pubblico tra i candidati sindaco organizzato in vista delle elezioni comunali del 2026. La serata, ospitata lunedì 18 maggio al Cinema Teatro Franciscum di viale don Ernesto Redaelli, ha rappresentato un momento di confronto diretto tra i protagonisti della corsa elettorale e la cittadinanza.
A moderare il dibattito è stata Ilaria Notari, giornalista di VareseNews, che ha guidato il confronto tra i quattro candidati alla guida del comune lacustre: Luca Santagostino, sindaco uscente ricandidato con la lista Civitas, Giovanni Castelli per la lista civica di area centrodestra “Patto Comune”, Bruno Bresciani per il centrosinistra e Diego Carmenati, esponente del Movimento 5 Stelle.
Nel corso della serata sono stati affrontati diversi temi centrali per il futuro di Laveno Mombello: dalla viabilità ai servizi pubblici, passando per turismo, ambiente, sicurezza, giovani e valorizzazione del territorio. I candidati hanno illustrato programmi, priorità e proposte, confrontandosi anche sulle prospettive di sviluppo economico e sulla gestione degli spazi pubblici del paese.
L’iniziativa, promossa dall’Associazione Mombello Viva, ha registrato una buona partecipazione di pubblico sia in presenza che online. I cittadini hanno avuto la possibilità di seguire gli interventi e ascoltare le risposte dei candidati anche attraverso alcune domande raccolte nei giorni precedenti all’incontro tramite WhatsApp e form online, come previsto dagli organizzatori.
Guarda la diretta su Youtube
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