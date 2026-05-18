I candidati dei Comuni delle due sponde si confronto al Forum del Lago Maggiore

L’Associazione Lands Lake – Terre di Lago convoca i candidati sindaci dei quattro Comuni del Lago Maggiore chiamati al voto il 24 e 25 maggio per una riflessione collettiva sul destino del bacino lacustre. (foto Maria Canalicchio)

Il confronto, denominato dall’associazione Forum del Lago Maggiore, si svolgerà online su piattaforma Zoom domani, martedì 19 maggio, a partire dalle 14. L’incontro, che non sarà trasmesso in diretta, sarà comunque registrato integralmente dall’organizzazione per essere successivamente messo a disposizione del pubblico e delle testate giornalistiche interessate, così da fornire un contributo stabile al dibattito locale. La conduzione del confronto sarà affidata ai giornalisti Marco Tresca per VareseNews e VerbanoNews, e Maria Elisa Gualandris per VCO Azzurra TV, che modereranno il Forum dopo un’introduzione a cura di Marco Bini, segretario del sodalizio promotore.

Il progetto si sviluppa a partire dalla consapevolezza che il bacino d’acqua rappresenta un sistema vivo in grado di connettere quotidianamente residenti, pendolari, turisti, imprese, mercati e servizi. Gli organizzatori propongono ai partecipanti un modulo breve e ordinato, lontano dalle logiche della passerella elettorale, strutturato come momento civico per valutare i programmi dei singoli enti all’interno di uno scenario comprensoriale.

La lista degli invitati comprende tutti gli aspiranti alla carica di primo cittadino nelle quattro località coinvolte. Per il comune di Laveno Mombello sono stati duque invitati Bruno Bresciani, Diego Carmenati, Giovanni Castelli e Luca Carlo Maria Santagostino mentre rappresentanza di Luino vede la presenza di Furio Artoni, Enrico Bianchi, Marco Massarenti, Paolo Nicastri e Andrea Pellicini. Per la sponda piemontese la lista dei candidati comprende invece Andrea Fasola Ardizzoia, Luca Gemelli e Massimo Pedrani per Stresa, insieme ad Alessandro Monti e Marco Sabatella per Baveno.

Il programma dei lavori si articola in tre grandi macro-temi. Il primo blocco affronta la governance politica dell’area con un quesito diretto sulla possibilità di superare l’attuale frammentazione amministrativa. Il secondo comparto analizza invece la mobilità e la navigazione, e la possibile integrazione tra battelli, treni, parcheggi, navette e percorsi ciclo-pedonali. L’ultima parte del confronto si focalizza sulla qualità del territorio, esaminando la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, le filiere locali, la pesca e la gestione dei servizi essenziali.

Al centro dell’iniziativa si colloca la proposta di una Carta per il Lago Maggiore, sul modello del Contratto di Lago già elaborato dall’associazione e presentato lo scorso aprile. Questo strumento si offre come una base di lavoro flessibile e aperta alle integrazioni, ideata per facilitare il dialogo interregionale e i rapporti con la vicina Confederazione Elvetica.