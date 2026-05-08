Auto si scontra con una moto tra Cittiglio e Laveno
L'impatto si è verificato la sera di venerdì 8 maggio lungo la provinciale, nei pressi dello svincolo con via per Mombello. Due persone ferite
Un’automobile e una moto sono rimaste coinvolte in uno scontro violento lungo la strada provinciale che collega Cittiglio a Laveno Mombello la sera di venerdì 8 maggio.
L’incidente si è verificato intorno alle 18:15 nei pressi dello svincolo vicino al passaggio a livello di via per Mombello.
Due persone sono rimaste ferite. Si trattano di un giovane di 21 anni e di un uomo di 64 anni, che – in base alle prime informazioni disponibili – non risulterebbero in pericolo di vita.
Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i soccorsi sanitari con l’elisoccorso e un’ambulanza. In azione anche i carabinieri di Luino, per assistere le operazioni di soccorso e svolgere i rilievi per accertare le dinamiche.
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