Bocce: sconvolte le gerarchie a Monvalle

E’ consolidato e noto a tutti gli atleti che si cimentano nei circuiti regionali, che le gare possono essere divise fino alla terza partita – finita l’eliminatoria – oppure fino al possibile.

Ciò significa che nella prima tipologia di competizione la parità di appartenenza alla categoria termina con il successo nell’eliminatoria: da lì in poi possono incontrarsi atleti di diversa categoria. Nel caso, invece, della divisione al possibile anche un giocatore dell’ultimo grado può pervenire a disputare la finale.

A Monvalle il Memorial Giuseppe Bodio è impostato con la formula “al possibile”, quindi nelle previsioni correnti si da per scontato che uno degli appartenenti alla A sarebbe arrivato alla fine delle selezioni e avrebbe incontrato qualcuno della B o C, senza lasciargli scampo, come accade nella maggior parte dei casi.

Ma a Monvalle soffia un vento strano, foriero di novità imprevedibili: sul set cinematografico si erge una ridda di effetti speciali, quasi si trattasse della riedizione di Avatar, il colossal di fantascienza di James Cameron, che lasciano presagire che nulla sarà banale.

“Figuriamoci cosa può succedere con Turuani di Possaccio, uso a competere nel campionato a squadre di serie A, e Zarini, l’estroso e martellante puntista del Basso Verbano, in gara: uno dei due prevarrà, visto che sono entrambi nella parte alta del tabellone” sentenzia il solito ben informato.

Invece Turuani impatta con il renese Branchini Mirko, che si batte leoninamente e infine prevale fra lo sconcerto del cui sopra: “l’ha fà l’oeùv foeùra del cavagnoeù”.

Il Branchini forse percepisce la sfiducia, oppure è in serata di grazia, e nello scontro con Zarini, altro che uovo fuori dal cestino, decide d’andarsene, leggero come un étoile in un balletto alla Scala, si porta rapidamente sul 6-0, poi sull’8-4: a questo punto il Pierluigi non ci sta, rimonta con tenacia, accosta e colpisce fino a portarsi in vantaggio per 10-8. Sembra tutto finito, ma in quella che sarebbe stata l’ultima mano, Mirko riesce a conquistare il punto all’ultima tavola appena dinanzi a quella dell’esponente del Basso Verbano, il quale decide di bocciare: sbaglia il primo tiro, col secondo tocca l’asse laterale e la sua boccia è eliminata, col terzo stessa musica del primo. La situazione vede in campo tre bocce del renese, una di Zarini e il boccino spostato sulla sinistra: Branchini riflette un attimo, poi dichiara di voler bocciare il pallino. Si mette in posa e, quasi con distacco e disinvoltura, lancia il proiettile che lo colpisce di sghembo lanciandolo verso le due bocce di destra: quattro punti, otto più quattro dodici e anche Zarini deve andare a riporre gli strumenti del mestiere nella sacca.

In semifinale scontro fratricida con Politi, pure lui della Renese, lotta iniziale punto a punto, poi l’invincibile prevale planando in finale.

Per l’altro finalista lunga attesa per i due vincenti provenienti dai campi della Ternatese: infine compaiono e il Brovelli, idolo locale, supera Porta della Baraggese. Ormai la notte è profonda, il Branchini di B che elimina due campioni di A contro il monvallese di C: quale può essere il verdetto?

Vince naturalmente Roberto Brovelli di un’incollatura – 12 a 10 il finale –: non avrebbe potuto perdere altrimenti come avrebbero potuto essere sconvolte le gerarchie?

PILLOLE DI BOCCE

27 aprile – Coppa Varese, Secondo girone, quarta giornata

Bederese (2) – Monvallese 22-24

Cuviese – Basso Verbano 24-11

Renese – Crevese 24-8

Classifica – Monvallese 9 – Basso Verbano, Cuviese, Renese* 6 – Ternatese (2)*,

Bederese (2)*, Crevese* 3.

*una partita in meno

27 aprile – Coppa Varese, Primo girone, seconda giornata

Malnatese – Bottinelli/Vergiatese 24-17

Ternatese (1) – Carnago 23-24

Casciago – Bederese (1) 24-15

Classifica – Carnago, Casciago, Malnatese 6 – Bederese (1), Bottinelli/Vergiatese,

Ternatese (1) 0.

08 maggio – Monvallese – finale regionale serale individuale ABCD

1) Brovelli Roberto – Monvallese (VA)

2) Branchini Mirko – Renese (VA)

3) Porta Emanuele – Baraggese (NO)

4) Politi Franco – Renese (VA)

Direttore di gara – Cosimo Nacci

11 maggio – ore 20,30 Coppa Varese

12 maggio – Bederese Roberto Bramani Araldi/Bottinelli Vergiatese – prosegue

regionale serale individuale B,C,D a settori.

15 maggio – Bottinelli/Vergiatese – finale regionale serale coppia ABCD