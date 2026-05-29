Da zero a sei anni: la Scuola Macchi Ricci di Samarate aprirà anche il nido

A Samarate il 13/14 giugno ci sarà la tradizionale festa di fine anno scolastico della Scuola Materna Macchi Ricci.

Momento di festa, ma anche passaggio verso il futuro: «In quell’occasione presenteremo la nuova sezione Nido che sarà operativa da settembre» annuncia Paolo Bordin, presidente della scuola materna samaratese. «È stato un grande impegno non privo di difficoltà, ma siamo fiduciosi nei risultati futuri. Saremo così l’unica scuola del territorio a offrire un servizio completo 0–6, nido–primavera–infanzia».

«Una dimostrazione che la Scuola Materna Macchi Ricci dal 1894 con un forte radicamento sul territorio, ha anche un’eccezionale capacità di evolversi in questo contesto temporale che cambia molto velocemente. Un particolare ringraziamento a tutti coloro: personale, volontari, imprese che hanno generosamente offerto la loro collaborazione per la realizzazione di questo progetto».