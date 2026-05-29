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Gallarate/Malpensa

Da zero a sei anni: la Scuola Macchi Ricci di Samarate aprirà anche il nido

Diventerà così un polo in grado di seguire la crescita dei più piccoli da piccolissimi all'approdo alle primarie. La presentazione alla festa di fine anno

scuola materna macchi ricci samarate

A Samarate il 13/14 giugno ci sarà la tradizionale festa di fine anno scolastico della Scuola Materna Macchi Ricci.
Momento di festa, ma anche passaggio verso il futuro: «In quell’occasione presenteremo la nuova sezione Nido che sarà operativa da settembre» annuncia Paolo Bordin, presidente della scuola materna samaratese. «È stato un grande impegno non privo di difficoltà, ma siamo fiduciosi nei risultati futuri. Saremo così l’unica scuola del territorio a offrire un servizio completo 0–6, nido–primavera–infanzia».

«Una dimostrazione che la Scuola Materna Macchi Ricci dal 1894 con un forte radicamento sul territorio, ha anche un’eccezionale capacità di evolversi in questo contesto temporale che cambia molto velocemente. Un particolare ringraziamento a tutti coloro: personale, volontari, imprese che hanno generosamente offerto la loro collaborazione per la realizzazione di questo progetto».

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Pubblicato il 29 Maggio 2026
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