Domenica a Castronno la mostra mercato del vinile

Una giornata intera da passare tra copertine iconiche, dischi introvabili e musica da riscoprire: domenica 10 maggio Materia Spazio Libero a Castronno ospita una nuova edizione del Vinyl Market XXL, il mercatino dedicato agli appassionati di vinili organizzato da Records Family Groove.

Dalle 10 alle 19 gli spazi di via Confalonieri 5 si trasformeranno in un grande punto d’incontro per collezionisti, curiosi e amanti della musica di ogni età.

Tra le bancarelle si potranno trovare migliaia di vinili, cd e articoli musicali, nuovi e usati, con proposte che attraversano generi ed epoche diverse: dal rock al jazz, dal pop all’elettronica, fino alle chicche più ricercate.

Non sarà soltanto un mercato, ma un’esperienza da vivere con calma, lasciandosi guidare dall’istinto tra scaffali pieni di storie, suoni e ricordi. Un’occasione per chi cerca il pezzo raro da aggiungere alla collezione, ma anche per chi vuole avvicinarsi al fascino del vinile e del suono analogico.

Il Vinyl Market XXL conferma ancora una volta la vocazione di Materia Spazio Libero come luogo aperto alla cultura e alla condivisione, capace di trasformare la musica in un momento di incontro e socialità. L’ingresso è libero.