Domenica a Castronno la mostra mercato del vinile
Dalle 10 alle 19 il mercatino organizzato da Records Family Groove: migliaia di vinili, cd e oggetti musicali per appassionati e curiosi. A Materia Spazio Libero
Una giornata intera da passare tra copertine iconiche, dischi introvabili e musica da riscoprire: domenica 10 maggio Materia Spazio Libero a Castronno ospita una nuova edizione del Vinyl Market XXL, il mercatino dedicato agli appassionati di vinili organizzato da Records Family Groove.
Dalle 10 alle 19 gli spazi di via Confalonieri 5 si trasformeranno in un grande punto d’incontro per collezionisti, curiosi e amanti della musica di ogni età.
Tra le bancarelle si potranno trovare migliaia di vinili, cd e articoli musicali, nuovi e usati, con proposte che attraversano generi ed epoche diverse: dal rock al jazz, dal pop all’elettronica, fino alle chicche più ricercate.
Non sarà soltanto un mercato, ma un’esperienza da vivere con calma, lasciandosi guidare dall’istinto tra scaffali pieni di storie, suoni e ricordi. Un’occasione per chi cerca il pezzo raro da aggiungere alla collezione, ma anche per chi vuole avvicinarsi al fascino del vinile e del suono analogico.
Il Vinyl Market XXL conferma ancora una volta la vocazione di Materia Spazio Libero come luogo aperto alla cultura e alla condivisione, capace di trasformare la musica in un momento di incontro e socialità. L’ingresso è libero.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Gian Battista su Meno letti, più specializzazione: come sono cambiati gli ospedali varesini negli ultimi vent'anni
Felice su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
slarizza su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.