Evasio Regnicoli punta al secondo mandato per Origgio: «Completare i progetti avviati e investire su sicurezza e territorio»

Ultimi giorni di campagna elettorale anche a Origgio in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tre i candidati alla carica di sindaco con il primo cittadino uscente Evasio Regnicoli che si presenta nuovamente con la lista civica “Evasio Sindaco” dopo il mandato iniziato nel 2020.

Un’esperienza amministrativa che, come ricorda lo stesso Regnicoli, è stata segnata fin dall’inizio da situazioni complesse: dalla pandemia Covid alla crisi energetica, passando per l’accoglienza di cittadini ucraini in fuga dalla guerra e i danni provocati dal violento maltempo del 2023.

«Coniugare le emergenze e riuscire a rispettare il programma amministrativo è stato molto complicato e difficoltoso» – racconta Evasio Regnicoli ricordando i primi anni del mandato.

Sanità territoriale e sicurezza tra i risultati rivendicati

Tra i principali interventi realizzati durante il mandato, Regnicoli indica la riqualificazione della palazzina Liberty comunale trasformata nella Casa dei Medici, la nuova sede della medicina territoriale. La struttura ospita i medici di medicina generale e un’infermeria dedicata ai cittadini, con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento sanitario stabile sul territorio: «Abbiamo recuperato un bene del Comune e lo abbiamo destinato alla sanità pubblica e alla medicina del territorio, un presidio importante per garantire sicurezza e serenità alla cittadinanza dal punto di vista della salute».

Altro tema centrale è quello della sicurezza urbana. L’amministrazione uscente sottolinea l’ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale, esteso anche alle scuole dopo alcuni episodi di furti: «Origgio, inoltre, è Comune capofila della convenzione di Polizia locale associata con Uboldo e Cislago. Il nostro è un paese tranquillo ma sono stati fatti investimenti importanti e quello della sicurezza è un tema su cui continueremo a lavorare».

Viabilità e piste ciclopedonali nel programma

Guardando ai prossimi cinque anni, il candidato punta sul completamento di alcuni interventi già avviati. Tra questi, una nuova rotatoria al confine con Saronno e la realizzazione di piste ciclopedonali per collegare Origgio ai comuni vicini in mobilità dolce.

Previsti anche lavori nell’area ovest del paese, verso Cerro Maggiore, con opere viabilistiche, nuove telecamere e un’area di sosta dedicata ai mezzi pesanti. «I problemi di Origgio non finiscono ai confini del paese – dice Regnicoli – Continueremo a dialogare con i comuni vicini anche su questi temi perché la collaborazione con il territorio è fondamentale».

Ambiente e digitalizzazione

Nel programma della lista “Evasio Sindaco” trovano spazio anche ambiente e innovazione amministrativa. Regnicoli rivendica il ruolo di Comune capofila del Parco dei Mughetti e il recente ampliamento del Plis con il coinvolgimento di altri Comuni del territorio.

Sul fronte energetico, l’amministrazione ha promosso la nascita della comunità energetica locale, mentre i fondi del Pnrr sono stati indirizzati soprattutto alla digitalizzazione dei servizi comunali: «Abbiamo investito su informatica e digitalizzazione per rendere il Comune più moderno e accessibile, con servizi più efficienti e vicini ai cittadini».

Il tema della viabilità nel centro storico

Tra i temi più discussi in paese c’è anche la viabilità nel centro storico. Regnicoli ritiene che il problema principale sia la velocità dei veicoli più che il traffico in sé. Per questo, l’idea dell’amministrazione è quella di introdurre sistemi di rallentamento e dissuasori di velocità lungo via Dante, evitando modifiche che potrebbero penalizzare residenti e attività commerciali: «Il commercio di vicinato è concentrato nel centro del paese e va tutelato», dice Evasio Regnicoli.

La campagna elettorale è agli sgoccioli ma la lista “Evasio Sindaco” proseguirà il suo programma di incontri diretti con i cittadini: «Nessun grande evento conclusivo, ma confronto con i cittadini che resta il momento più importante per me e per tutti i componenti della nostra lista».