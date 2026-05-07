Finali playoff di Serie B: l’Amca Elevatori sfida le vincitrici dei tre gironi
Roma ospita (9-10 maggio) il girone che mette in palio una sola promozione: i biancorossi arrivano da "Cenerentola" ma provano a trasformarsi in principessa
Ultimo atto per il campionato di Serie B di basket in carrozzina: le quattro pretendenti all’unica promozione si sono date appuntamento a Roma dove – tra sabato 9 e domenica 10 maggio – si disputa il turno conclusivo dei playoff. Un minitorneo cui ha avuto accesso anche la Handicap Sport Varese di coach Fabio Bottini, capace di superare il primo turno disputato nella capitale ad aprile. (foto Max Longo / HSV)
La Amca Elevatori arriva all’appuntamento da “cenerentola”, nel senso che le tre avversarie hanno vinto i rispettivi gironi a differenza dei biancorossi, secondi e costretti a disputare un turno in più. Roncari e soci ritrovano il Millennium Padova che ha dominato il Girone A dove era inserita Varese: ai veneti si aggiungono quindi il Basket Lazio, primo nel Girone B, e il Riviera Rimini, vincitore del gruppo C.
I romagnoli saranno i primi avversari dell’HSV sabato mattina (la formula è quella del girone all’italiana, così da consentire a tutte le squadre di disputare tre incontri); la sfida con Padova andrà in scena in “prima serata” mentre domenica ultimo match contro i padroni di casa della Lazio. Chi vince il playoff sale in A al posto di Vicenza, appena retrocessa nella serie cadetta.
Anche in questa occasione, accanto ai varesini, ci saranno la carrozzina e la maglia da gioco di Mauro “Momo” Fiorentini, il giocatore biancorosso improvvisamente scomparso il 3 aprile scorso. A Momo la squadra ha dedicato le vittorie ottenute nel primo turno di playoff: ora ci riproveranno anche nel suo nome. Intanto, per prepararsi meglio all’appuntamento, l’Amca elevatori ha affrontato in amichevole il Montello Bergamo, compagine di Serie A: le indicazioni sono state buone, ma ora tocca far parlare il campo.
IL PROGRAMMA
Sabato 9 maggio – 9.30 Rimini – Varese; 12 Lazio – Padova; 17,30 Rimini – Lazio; 20 Padova – Varese.
Domenica 10 maggio – 10 Varese – Lazio; 12,30 Padova – Rimini.
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