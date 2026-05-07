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Giovedì su Radio Materia: basket, folklore e serate indimenticabili

Tre appuntamenti in diretta sulla nostra web radio (www.radiomateria.it) con Luci a Masnago alle 14, Soci All Time alle 16,30 e Fuori Frequenza alle 18

Generico 04 May 2026

Tre appuntamenti in diretta su Radio Materia in questo giovedì tra basket, folklore e musica.

14,00 Luci a Masnago

Appuntamento classico con il trio Franzetti-Brezzi-Bettoni per fare il punto sulla Pallacanestro Varese a poche ore dal verdetto finale che deciderà la stagione. Varese impegnata al PalaDozza di Bologna deve vincere per essere sicura di accedere ai play off. L’ospite in studio sarà Marco Alfieri, giornalista e scrittore, che presenterà il suo libro sulla Grande Ignis “Le sere dei miracoli”. Collegamento telefonico anche con il pianeta basket di Bologna con Bruno Trebbi, direttore di BolognaBasket.

16,30 Soci All Time

Appuntamento con la tradizione varesina grazie al Gruppo folkloristico bosino che porterà a Radio Materia la Varese che fu tra costumi, balli e storie popolari.

21,00 Fuori Frequenza

Hobbet, Gian e Giuse sono pronti a ri-ospitare i Black Legend questa volta con Giorgio Fioretti che racconterà i prossimi appuntamenti di questo storico gruppo di dj e organizzatori di eventi.

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Pubblicato il 07 Maggio 2026
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