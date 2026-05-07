Giovedì su Radio Materia: basket, folklore e serate indimenticabili
Tre appuntamenti in diretta sulla nostra web radio (www.radiomateria.it) con Luci a Masnago alle 14, Soci All Time alle 16,30 e Fuori Frequenza alle 18
Tre appuntamenti in diretta su Radio Materia in questo giovedì tra basket, folklore e musica.
14,00 Luci a Masnago
Appuntamento classico con il trio Franzetti-Brezzi-Bettoni per fare il punto sulla Pallacanestro Varese a poche ore dal verdetto finale che deciderà la stagione. Varese impegnata al PalaDozza di Bologna deve vincere per essere sicura di accedere ai play off. L’ospite in studio sarà Marco Alfieri, giornalista e scrittore, che presenterà il suo libro sulla Grande Ignis “Le sere dei miracoli”. Collegamento telefonico anche con il pianeta basket di Bologna con Bruno Trebbi, direttore di BolognaBasket.
16,30 Soci All Time
Appuntamento con la tradizione varesina grazie al Gruppo folkloristico bosino che porterà a Radio Materia la Varese che fu tra costumi, balli e storie popolari.
21,00 Fuori Frequenza
Hobbet, Gian e Giuse sono pronti a ri-ospitare i Black Legend questa volta con Giorgio Fioretti che racconterà i prossimi appuntamenti di questo storico gruppo di dj e organizzatori di eventi.
Nuove uscite podcast
0048 Mission is possible
Gli appuntamenti al cinema MIV di Varese (scopri come ottenere la riduzione in cassa)
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
GrandeFratello su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Gian Battista su Meno letti, più specializzazione: come sono cambiati gli ospedali varesini negli ultimi vent'anni
Felice su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.