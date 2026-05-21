L’autopsia del sub morto alle Maldive e il problema dei data center
I fatti principali e quelli più curiosi di giovedì in poco più di 9 minuti
Tra le notizie di oggi, giovedì 21 maggio, la notizia dell’autopsia della prima salma della tragedia avvenuta alle Maldive che si svolgerà all’ospedale di Gallarate, diversi fatti di cronaca che riguardano persone decedute o gravemente ferite a seguito di incidenti stradali, dell’arresto di uno spacciatore beccato da Striscia la Notizia a Buscate a spacciare dal balcone di casa di giorno e di notte. Diamo anche notizia della decisione di Regione Lombardia di realizzare una legge sui data center, un tema delicato che riguarda anche la salvaguardia dell’ambiente.
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