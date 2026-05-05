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L’estate si vive fuori: arrivano le Summer Experience di Varese Corsi

Non semplici corsi, ma esperienze immersive all’aria aperta, ospitate nei parchi e nelle ville storiche di Varese, in contesti unici come Villa Toeplitz, Villa Mylius e il Parco Luigi Zanzi alla Schiranna

Varese Corsi 2025

Con l’avvicinarsi dell’estate, Varese Corsi presenta una nuova proposta pensata per vivere la città in modo diverso: nascono le Summer Experience, un calendario di appuntamenti speciali tra natura, movimento e benessere. 

Non semplici corsi, ma esperienze immersive all’aria aperta, ospitate nei parchi e nelle ville storiche di Varese, in contesti unici come Villa Toeplitz, Villa Mylius e il Parco Luigi Zanzi alla Schiranna. Scenari che diventano parte integrante dell’esperienza, valorizzando ogni attività con il fascino della natura e della storia.

Da un lato, le proposte dedicate al benessere e alla consapevolezza, come Sunrise Yoga: risveglio nel verde, Sunset Yoga: relax al tramonto, Ginnastica dolce: soft training & nature e Mindful Walk: percorsi di consapevolezza, pensate per rallentare e ritrovare equilibrio.

Dall’altro, le esperienze più dinamiche, come Pilates Mat: garden retreat, Pilates Active: circuiti di benessere, G.A.G. & Tone: outdoor training o Danza del Ventre: Sunset Flow.

Non mancano le proposte legate all’esplorazione del territorio, come Nordic Walking: sentieri di benessere   e Canoa Experience: scopri il Lago di Varese, che permettono di vivere il paesaggio in modo attivo e coinvolgente, riscoprendo angoli noti e meno noti della città da una prospettiva nuova. 

Le Summer Experience sono un invito a uscire, respirare e riscoprire il territorio con occhi diversi. A volte basta poco per cambiare prospettiva: un tappetino sull’erba, il sole che sorge o tramonta e il tempo giusto da dedicare a sé. 

Per scoprire tutti i corsi e trovare l’esperienza più adatta, è possibile visitare il sito di Varese Corsi.

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Pubblicato il 05 Maggio 2026
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