L’estate si vive fuori: arrivano le Summer Experience di Varese Corsi
Non semplici corsi, ma esperienze immersive all’aria aperta, ospitate nei parchi e nelle ville storiche di Varese, in contesti unici come Villa Toeplitz, Villa Mylius e il Parco Luigi Zanzi alla Schiranna
Con l’avvicinarsi dell’estate, Varese Corsi presenta una nuova proposta pensata per vivere la città in modo diverso: nascono le Summer Experience, un calendario di appuntamenti speciali tra natura, movimento e benessere.
Non semplici corsi, ma esperienze immersive all’aria aperta, ospitate nei parchi e nelle ville storiche di Varese, in contesti unici come Villa Toeplitz, Villa Mylius e il Parco Luigi Zanzi alla Schiranna. Scenari che diventano parte integrante dell’esperienza, valorizzando ogni attività con il fascino della natura e della storia.
Da un lato, le proposte dedicate al benessere e alla consapevolezza, come Sunrise Yoga: risveglio nel verde, Sunset Yoga: relax al tramonto, Ginnastica dolce: soft training & nature e Mindful Walk: percorsi di consapevolezza, pensate per rallentare e ritrovare equilibrio.
Dall’altro, le esperienze più dinamiche, come Pilates Mat: garden retreat, Pilates Active: circuiti di benessere, G.A.G. & Tone: outdoor training o Danza del Ventre: Sunset Flow.
Non mancano le proposte legate all’esplorazione del territorio, come Nordic Walking: sentieri di benessere e Canoa Experience: scopri il Lago di Varese, che permettono di vivere il paesaggio in modo attivo e coinvolgente, riscoprendo angoli noti e meno noti della città da una prospettiva nuova.
Le Summer Experience sono un invito a uscire, respirare e riscoprire il territorio con occhi diversi. A volte basta poco per cambiare prospettiva: un tappetino sull’erba, il sole che sorge o tramonta e il tempo giusto da dedicare a sé.
Per scoprire tutti i corsi e trovare l’esperienza più adatta, è possibile visitare il sito di Varese Corsi.
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