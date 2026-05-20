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Sesto Calende piange l’ex sindaco Eligio Chierichetti

Il cordoglio dell'amministrazione comunale e del Partito Democratico e per la scomparsa dell'ex primo cittadino, alla guida del comune dal 2004 al 2009

Eligio chierichetti

La comunità di Sesto Calende piange Eligio Chierichetti, ex sindaco e storico amministratore comunale, scomparso nella giornata di ieri sera, martedì 19 maggio dopo una lunga malattia. Figura centrale non solo nelle istituzioni ma anche nel tessuto del volontariato locale, Chierichetti ha guidato il comune dal 2004 al 2009, lasciando un’impronta profonda nello sviluppo della città e nel sostegno alle realtà associative del territorio.

Necrologie

L’amministrazione comunale hanno espresso il proprio profondo cordoglio, unendosi al dolore della famiglia e sottolineandone l’impegno costante al servizio delle istituzioni cittadine. Il funerale dell’ex primo cittadino verrà celebrato venerdì pomeriggio, 22 maggio, alle 14:30 alla chiesa dell’Abbazia.

«Eligio è stato interprete di un’idea di politica pulita, onesta e rigorosa. Con lui la città di Sesto Calende ha fatto importanti progress», così lo ricorda il Pd di Sesto Calende, che ha voluto partecipare al lutto della città ricordando le tappe principali del mandato amministrativo di Chierichetti. Sotto la sua guida, la città ha visto realizzazione della piscina comunale. Durante il suo mandato sono stati affrontati e progettati i complessi interventi di trasformazione urbanistica legati all’area della ex vetreria ed è stata portata a compimento la rigenerazione dell’area Siai Marchetti, operazione che ha permesso l’insediamento del Centro di addestramento Leonardo.

Al ricordo ufficiale delle istituzioni e della politica si è aggiunto quello personale di Roberto Caielli, anche lui sindaco di Sesto Calende prima di Chierichetti, che ha rievocato un’immagine legata a un momento di condivisione a Lisanza insieme ad altri ex primi cittadini del comune, tra i quali Luigi Besozzi.

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Pubblicato il 20 Maggio 2026
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