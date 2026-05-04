Simba cerca una famiglia per sempre
Il cane si trova al rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane e necessita di un’adozione consapevole da parte di persone esperte
Simba è un maremmano di taglia grande nato il 17 aprile 2021 e oggi è in cerca di una nuova casa. Si trova al rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Milano, a Segrate, dove aspetta qualcuno disposto a conoscerlo e a costruire con lui un percorso.
Non si tratta però di un cane adatto a tutti: per Simba è fondamentale una persona con esperienza, che conosca bene le caratteristiche della razza e sappia gestire un cane di questa tipologia, garantendogli attenzioni, spazi e un corretto inserimento.
Il maremmano è una razza particolare, abituata a essere indipendente e protettiva. Per questo motivo dal rifugio sottolineano l’importanza di un’adozione consapevole, che tenga conto delle esigenze specifiche dell’animale.
Chi è interessato può incontrare Simba direttamente in struttura, previo appuntamento, per iniziare a conoscerlo e valutare un eventuale inserimento.
Per chi non può accoglierlo in casa, è possibile anche l’adozione a distanza, una forma di sostegno che permette di contribuire al suo mantenimento e al lavoro del rifugio.
Simba si trova al rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano, in via Martiri di Cefalonia 18 a Segrate.
La struttura è aperta tutti i giorni, tutto l’anno, dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17. Per informazioni è possibile contattare il numero 02 21 37 864 oppure il cellulare 334 8585297, o scrivere all’indirizzo email rifugio@legadelcanemi.it.
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