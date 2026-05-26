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Vergiate festeggia gli ottant’anni di don Dino Vanoli

Da venticinque anni nella vicina Lisanza di Sesto Calende, don Dino torna nella sua parrocchia nativa per un momento di celebrazione e di festa

don dino vanoli

La Comunità Pastorale San Giacomo e Santa Teresa di Calcutta di Vergiate festeggia gli ottant’anni di don Dino Vanoli.

Don Dino Vanoli è nato a Vergiate il 3 giugno 1946 ed è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1972. Da venticinque anni, don Dino, svolge il suo Ministero Sacerdotale a Lisanza Comunità Pastorale Sant’Agostino di Sesto Calende.

Sabato 6 giugno alle ore 18.30 celebrerà nella parrocchia nativa una Santa Messa solenne.

don dino vanoli

Seguirà una cena in oratorio a cui sarà possibile iscriversi nelle sacrestie al termine delle Sante Messe entro martedì 2 giugno (costo 15 euro).

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Pubblicato il 26 Maggio 2026
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