Vergiate festeggia gli ottant’anni di don Dino Vanoli
Da venticinque anni nella vicina Lisanza di Sesto Calende, don Dino torna nella sua parrocchia nativa per un momento di celebrazione e di festa
La Comunità Pastorale San Giacomo e Santa Teresa di Calcutta di Vergiate festeggia gli ottant’anni di don Dino Vanoli.
Don Dino Vanoli è nato a Vergiate il 3 giugno 1946 ed è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1972. Da venticinque anni, don Dino, svolge il suo Ministero Sacerdotale a Lisanza Comunità Pastorale Sant’Agostino di Sesto Calende.
Sabato 6 giugno alle ore 18.30 celebrerà nella parrocchia nativa una Santa Messa solenne.
Seguirà una cena in oratorio a cui sarà possibile iscriversi nelle sacrestie al termine delle Sante Messe entro martedì 2 giugno (costo 15 euro).
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