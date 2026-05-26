Vergiate, oltre 300 partecipanti alla prima Color Run

Un pomeriggio di festa, sport e comunità ha animato le strade di Vergiate dove si è svolta la prima edizione della “Color Run”, che ha richiamato oltre 300 partecipanti. La corsa non competitiva si è svolta nel domenica 24 maggio e ha coinvolto persone di tutte le età. Non solo bambini, ma anche tanti adulti hanno scelto di prendere parte all’iniziativa organizzata dall’oratorio, trasformando il percorso in un’esplosione di colori e divertimento.

Tra i partecipanti anche il sindaco Daniele Parrino, che ha condiviso lo spirito della manifestazione partecipando ai tradizionali lanci di colore previsti dal kit consegnato agli iscritti. L’evento si è concluso negli spazi dell’oratorio con una cena conviviale, il cui ricavato sarà destinato al progetto di ristrutturazione dei locali parrocchiali.

Negli ultimi mesi, infatti, l’oratorio è stato interessato da diversi interventi di sistemazione per un investimento complessivo di circa 30 mila euro. Come ha ricordato il parroco don Fabrizio Crotta durante la giornata, una parte importante delle risorse è arrivata grazie alle offerte e al contributo dei fedeli.

Al termine della manifestazione il sindaco ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa, sottolineando il lavoro svolto dalla macchina organizzativa composta da Polizia Locale, oratorio e Protezione Civile.

Il bilancio decisamente positivo della prima edizione – per partecipazione e risultati raggiunti – lascia spazio all’idea di trasformare l’appuntamento in una tradizione per la comunità di Vergiate.