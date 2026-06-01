Aggredisce medici e infermieri al Valduce: arrestato a Como un 24enne
Scattato l’allarme anti violenza nella notte all’ospedale. Il giovane ubriaco ha aggredito personale sanitario durante le cure e successivamente anche gli agenti intervenuti. Arrestato per lesioni a sanitari e denunciato per interruzione di pubblico servizio
La Polizia di Stato di Como ha arrestato nella notte un 24enne marocchino con l’accusa di lesioni personali ai danni di esercenti le professioni sanitarie, dopo una violenta aggressione avvenuta all’interno dell’ospedale (nella foto, una Volante della polizia all’ospedale di Circolo di Varese).
L’intervento è scattato intorno alle 03.40, quando una volante della Questura di Como è stata inviata presso l’Ospedale Valduce in seguito all’attivazione dell’allarme anti violenza ai sanitari. La segnalazione indicava la presenza di un soggetto in stato di ebbrezza che stava aggredendo medici e infermieri.
Giunti rapidamente sul posto, gli agenti hanno trovato il 24enne che stava ancora dando in escandescenze. Il fermo non è stato semplice: l’uomo avrebbe infatti opposto resistenza tentando di colpire i poliziotti con calci e pugni.
Secondo quanto riferito dal personale sanitario, il giovane era stato trasportato in ospedale in autolettiga e, durante le cure mediche in corso, avrebbe improvvisamente iniziato ad aggredire medici e infermieri, colpendoli con violenza anche in presenza di altri pazienti.
Una volta immobilizzato, l’uomo è stato accompagnato in Questura. Dagli accertamenti è emerso a suo carico anche un precedente per furto.
Al termine delle procedure è scattato l’arresto per lesioni a personale sanitario, mentre è stata formalizzata la denuncia in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio. Il pubblico ministero di turno, informato dei fatti, ha disposto il giudizio per direttissima fissato nella mattinata di lunedì.
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