“Belli di notte”: Ponti e Bianchi conquistano la Brennight

L’unica gara serale del calendario del Piede d’Oro 2026 non ha deluso le aspettative. Circa 200 concorrenti hanno preso parte – sabato 13 giugno – alla Brennight disputata sulle strade di Brenno Useria, frazione di Arcisate, su un percorso più breve rispetto ai soliti standard del circuito: 6,8 chilometri per il lungo, 2,5 per il corto oltre al minigiro di 600 metri.

A vincere sono stati due degli atleti più rilevanti tra i partecipanti al Piede d’Oro: Luca Ponti e Ilaria Bianchi. Ponti – secondo “oro” stagionale – ha regalato il successo all’Atletica Verbano e si è imposto fermando il tempo su 26.02: alle sue spalle Mirko Mainardi (non iscritto al PdO) e Carlo Simone Prina dell’Arsaghese che ha preceduto per una manciata di secondi Fernando Coltro (Valbossa). A seguire Riccardo Laudi dell’Aermacchi e Francesco Piccinelli dell’Atletica Verbano, compagno di colori del vincitore.

Tra le donne bella prova di Ilaria Bianchi: l’atleta della Recastello Radici Group vince la seconda gara PdO consecutiva, la quinta nel 2026, chiudendo in 30.28. Sul podio anche Maria Chiara Bertin e Greta Forlani, quest’ultima dell’Arsaghese, che hanno preceduto Paola Turriziani (Runner Varese) e Silvia Ceresa (Mezzanese).

La Brennight si è disputata in una serata calda e piacevole grazie all’organizzazione del numeroso gruppo dell’Atletica Arcisate. Da menzionare il cambiamento negli ultimi giorni del luogo della partenza: la visita pastorale dell’arcivescovo non ha consentito di utilizzare la piazza della chiesa e quindi la gara ha preso il via dal parcheggio della ditta Cavalca.

Confermato invece il percorso disegnato per il 70% sugli sterrati intorno a Brenno Useria (il 30% su asfalto) con un salita tecnica lunga circa 400 metri – 100 di dislivello – a fare selezione sulla via verso il Santuario del Monte Useria. E anche la discesa successiva è servita per cristallizzare le posizioni.

Il prossimo appuntamento in calendario è una novità assoluta per il Piede d’Oro: domenica 21 giugno si disputerà infatti la Stramaccagno di Maccagno con Pino e Veddasca.

PIEDE D’ORO 2026 – IL CALENDARIO

15 marzo: Varese – 41a Marciando per la vita – Non disputata per maltempo

22 marzo: Arsago Seprio – Arsalonga (Santaromita | Bianchi)

29 marzo: Azzate – 33° GP della Valbossa (Pisani | Bianchi)

6 aprile: Busto Arsizio – Bumba da Cursa/Bumbasina Run (Stabile | Begnis)

12 aprile: Brebbia (Ronché) – 24a Stramulino (Stabile | Barbetta)

3 maggio: Gallarate – Life Run 10 Gallarate (Santaromita | Menegotto)

10 maggio: Castiglione Olona – 17a Athlon Run (Santaromita | Begnis)

17 maggio: Besozzo – 2a Besozzo Running (Coltro | Bianchi)

24 maggio: Cocquio Trevisago – 21a Camminiamo Insieme (Coltro | Barbetta)

31 maggio: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina (Ponti | Barbetta)

7 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca (Ghiringhelli | Bianchi)

13 giugno: Arcisate (Brenno) – 6a Brennight (Ponti | Bianchi)

21 giugno: Maccagno con P.V. – Stramaccagno

5 luglio: Arcisate – 39a Quatar pass per Arcisà

Pausa estiva

13 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello

4 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero

11 ottobre: Venegono Superiore – 3a Witch Run – EcoRun Varese

18 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili

* tra parentesi i nomi dei vincitori della classifica maschile e femminile del Piede d’Oro (possono differire rispetto ai vincitori assoluti)