“Belli di notte”: Ponti e Bianchi conquistano la Brennight
La corsa serale di Brenno Useria, valida per il Piede d'Oro, ha visto al via circa 200 concorrenti. Quinto successo stagionale tra le donne per l'atleta della Recastello, seconda vittoria 2026 per il portacolori della Verbano
L’unica gara serale del calendario del Piede d’Oro 2026 non ha deluso le aspettative. Circa 200 concorrenti hanno preso parte – sabato 13 giugno – alla Brennight disputata sulle strade di Brenno Useria, frazione di Arcisate, su un percorso più breve rispetto ai soliti standard del circuito: 6,8 chilometri per il lungo, 2,5 per il corto oltre al minigiro di 600 metri.
A vincere sono stati due degli atleti più rilevanti tra i partecipanti al Piede d’Oro: Luca Ponti e Ilaria Bianchi. Ponti – secondo “oro” stagionale – ha regalato il successo all’Atletica Verbano e si è imposto fermando il tempo su 26.02: alle sue spalle Mirko Mainardi (non iscritto al PdO) e Carlo Simone Prina dell’Arsaghese che ha preceduto per una manciata di secondi Fernando Coltro (Valbossa). A seguire Riccardo Laudi dell’Aermacchi e Francesco Piccinelli dell’Atletica Verbano, compagno di colori del vincitore.
Tra le donne bella prova di Ilaria Bianchi: l’atleta della Recastello Radici Group vince la seconda gara PdO consecutiva, la quinta nel 2026, chiudendo in 30.28. Sul podio anche Maria Chiara Bertin e Greta Forlani, quest’ultima dell’Arsaghese, che hanno preceduto Paola Turriziani (Runner Varese) e Silvia Ceresa (Mezzanese).
La Brennight si è disputata in una serata calda e piacevole grazie all’organizzazione del numeroso gruppo dell’Atletica Arcisate. Da menzionare il cambiamento negli ultimi giorni del luogo della partenza: la visita pastorale dell’arcivescovo non ha consentito di utilizzare la piazza della chiesa e quindi la gara ha preso il via dal parcheggio della ditta Cavalca.
Confermato invece il percorso disegnato per il 70% sugli sterrati intorno a Brenno Useria (il 30% su asfalto) con un salita tecnica lunga circa 400 metri – 100 di dislivello – a fare selezione sulla via verso il Santuario del Monte Useria. E anche la discesa successiva è servita per cristallizzare le posizioni.
Il prossimo appuntamento in calendario è una novità assoluta per il Piede d’Oro: domenica 21 giugno si disputerà infatti la Stramaccagno di Maccagno con Pino e Veddasca.
PIEDE D’ORO 2026 – IL CALENDARIO
29 marzo: Azzate – 33° GP della Valbossa (Pisani | Bianchi)
6 aprile: Busto Arsizio – Bumba da Cursa/Bumbasina Run (Stabile | Begnis)
3 maggio: Gallarate – Life Run 10 Gallarate (Santaromita | Menegotto)
17 maggio: Besozzo – 2a Besozzo Running (Coltro | Bianchi)
31 maggio: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina (Ponti | Barbetta)
7 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca (Ghiringhelli | Bianchi)
21 giugno: Maccagno con P.V. – Stramaccagno
Pausa estiva
13 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello
4 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero
11 ottobre: Venegono Superiore – 3a Witch Run – EcoRun Varese
18 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili
* tra parentesi i nomi dei vincitori della classifica maschile e femminile del Piede d’Oro (possono differire rispetto ai vincitori assoluti)
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