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Due brindisi per la poltrona da sindaco di Somma Lombardo

Venerdì gli eventi conclusivi di Stefano Aliprandini e Silvio Pezzotta che si contendono la guida del Comune al ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno

Pezzotta Aliprandini

La campagna elettorale a Somma Lombardo arriva all’atto finale. I cittadini tornano alle urne domenica 7 e lunedì 8 giugno per il turno di ballottaggio che deciderà il nome del nuovo sindaco, che erediterà la fascia tricolore portata negli ultimi 11 da Stefano Bellaria. A maggio al primo turno il vicesindaco uscente Stefano Aliprandini, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra guidata dal PD, ha ottenuto un leggero vantaggio di 151 voti rispetto allo sfidante Silvio Pezzotta, senza però superare la soglia del 50% necessaria per l’elezione immediata.

I due candidati chiudono gli appuntamenti pubblici nella giornata di venerdì 5 giugno con due momenti distinti dedicati a sostenitori e cittadini.

il candidato del centrosinistra Stefano Aliprandini organizza la sua “festa” di fine campagna elettorale alle 18:30 alla Sala Olimpo del Castello, dove è previsto un brindisi con i partecipanti che si protrarrà fino alle 22. L’appuntamento del centrodestra è fissato invece in biblioteca, dove il candidato sindaco Silvio Pezzotta e la sua squadra invitano la cittadinanza all’evento dal titolo «Aperitivo in musica». L’incontro si terrà a partire dalle 20 alla Sala Giovanni Paolo II in via Marconi.

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Pubblicato il 04 Giugno 2026
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