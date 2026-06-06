Grossa frana blocca la strada provinciale 6: Curiglia è isolata

Un paese bloccato e una montagna che fa paura. Sabato 6 giugno la terra è tornata a muoversi nell’Alto Varesotto, isolando completamente l’abitato di Curiglia. Una frana di grandi proporzioni, quantificabile in parecchie decine di metri cubi di materiale, è caduta sulla strada provinciale 6, l’unica arteria che garantisce il collegamento con il resto del territorio.

L’allarme è scattato immediatamente e la macchina dei soccorsi si è attivata per far fronte all’emergenza. Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco insieme ai tecnici della Provincia di Varese, mentre la sindaca Nora Sahnane sta seguendo da vicino le operazioni per monitorare la situazione e valutare i primi interventi. Attraverso la sua pagina Facebook, la prima cittadina ha mostrato la zona interessata dallo smottamento.

La Provincia di Varese si è mossa con tempestività, inviando sul posto una ditta specializzata con l’obiettivo prioritario di sgomberare l’asfalto dal materiale franato. Tuttavia, la rimozione dei detriti rappresenta solo il primo passo di un percorso che si preannuncia complesso. Il consigliere delegato alla viabilità, Fabio Passera, spiega che oltre a ripulire la sede stradale sarà fondamentale capire cosa sia successo a monte della carreggiata per verificare la stabilità del versante e comprendere se ci siano le condizioni di sicurezza necessarie per ripristinare il transito. Il presidente della Provincia, Marco Magrini, è costantemente informato sull’evolversi della situazione.

L’episodio odierno riaccende i riflettori sulla fragilità del territorio e segue di pochissimi giorni il distacco avvenuto lo scorso 2 giugno a Vararo, nel comune di Cittiglio.

I tempi per il ritorno alla normalità rimangono quindi incerti. Al momento le istituzioni e i tecnici sono impegnati nel tentativo di risolvere la crisi nel minor tempo possibile, ma le verifiche sul fronte della montagna richiedono prudenza e l’unica certezza è che la strada non potrà essere riaperta nella giornata di oggi.