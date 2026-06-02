Cittiglio, frana sulla SP8 per Vararo: strada chiusa dopo le forti piogge

Le forti piogge che hanno interessato il territorio nel nord del Varesotto nella notte e nella mattinata di oggi, martedì 2 giugno, hanno causato una frana lungo la strada provinciale SP8 che collega Cittiglio a Vararo. Per ragioni di sicurezza, il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico.

L’amministrazione comunale di Cittiglio ha informato i cittadini della situazione, invitando alla prudenza e a evitare l’area fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza.

Intervento dei soccorsi e lavori in corso

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati nelle verifiche e nelle operazioni necessarie per garantire la sicurezza dell’area interessata dal movimento franoso.

Presenti anche l’assessore D’Angelo e la ditta incaricata dei lavori di ripristino, già al lavoro per consentire la riapertura della viabilità nel più breve tempo possibile.

Viabilità temporaneamente interrotta

La chiusura della SP8 riguarda il collegamento verso Vararo e resterà in vigore fino a quando le condizioni di sicurezza non permetteranno la riapertura della strada. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati dal Comune di Cittiglio in base all’evoluzione della situazione e all’avanzamento degli interventi.