La Fulgor Run 2026, “la più allegra di sempre”
Gran partecipazione, atleti in corsa, ma anche ristori e festa finale fino a notte: una conferma dell'indovinata formula dell'evento a metà strada tra podismo e festa di paese
Alla Fulgor Run, a Cairate, da qualche tempo hanno preso a battezzare ogni edizione con un aggettivo specifico che ne racchiude lo spirito. E così questa undicesima edizione – 2026 – è stata identificata come “la più allegra di sempre”.
La scelta pare senz’altro condivisibile, pensando alle mascotte che accompagnano i partecipanti lungo tutto il percorso, ai diversi punti musicali, ai tantissimi bambini con la loro giocosa partecipazione, ai ricchissimi ristori con annessa grigliata, alla festa che è iniziata allo start sul ponte di Cairate per poi proseguire in Oratorio San Luigi ben oltre la linea del traguardo, cenando e ballando sino a notte fonda.
Tutto, come sempre, organizzato in modo da far assumere a Fulgor Run questa sua particolare identità ibrida tra corsa e festa di paese, con una formula di ormai consolidato successo e riconoscibilità. In tema di infanzia, quest’anno l’organizzazione ha voluto ribadire l’assoluta centralità dei più piccoli nell’ambito della manifestazione: è stata triplicata l’ormai tradizionale donazione alle tre scuole materne comunali, arrivando a destinare in loro favore 90 centesimi per ogni iscritto.
Erano 1507 i partecipanti divisi sui due percorsi da 5 e da 11 chilometri. Sulla distanza breve hanno primeggiato Michelle D’Andrea e Thomas Piva. Elena Soffia si è riconfermata magnifica regina di Cairate con la sua sesta affermazione consecutiva, seguita da Cristina Giammella e Sara Invernizzi. Tra gli uomini Michele Belluschi ha preceduto Luca Ponti e Dario Perri.
Erano 1507 i partecipanti divisi sui due percorsi da 5 e da 11 chilometri. Sulla distanza breve hanno primeggiato Michelle D’Andrea e Thomas Piva. Elena Soffia si è riconfermata magnifica regina di Cairate con la sua sesta affermazione consecutiva, seguita da Cristina Giammella e Sara Invernizzi. Tra gli uomini Michele Belluschi ha preceduto Luca Ponti e Dario Perri.
Uno speciale riconoscimento è stato infine attribuito agli Alpini di Cairate, attivamente coinvolti nella manifestazione sin dalla sua primissima edizione, di cui l’11 giugno 2026 ricorre il decimo anniversario.
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